Las filtraciones volvieron a instalarse en MasterChef Celebrity. Después de anticipar la eliminación de Luciana Geuna, Ángel de Brito sorprendió con una nueva revelación sobre los participantes que abandonarían próximamente el certamen conducido por Wanda Nara.

El periodista compartió este viernes un mensaje en su canal de difusión de Instagram en el que dejó dos pistas sobre los famosos que quedarían fuera de la competencia.

Sin mencionar nombres, el conductor de LAM hizo referencia a un participante que llora y otro que ríe. Sus palabras desataron una ola de especulaciones en las redes sociales.

Ángel de Brito spoileó MasterChef Celebrity: quiénes serían los próximos eliminados

Entre las primeras interpretaciones de los seguidores del reality apareció el nombre de Pablo Giralt, reconocido por emocionarse durante sus relatos deportivos.

En cuanto a la segunda pista, las especulaciones apuntaron a varios participantes vinculados con el humor y el entretenimiento:

Martín Campi Campilongo.

Sebastián Presta.

Grego Rossello.

Hernán Coronel, líder de Mala Fama.

Por el momento, se trata de interpretaciones de los usuarios, ya que Ángel de Brito no reveló explícitamente las identidades de los próximos eliminados.

El antecedente de Luciana Geuna que genera preocupación en MasterChef Celebrity

No es la primera vez que el conductor adelanta información sobre las grabaciones del reality gastronómico.

El pasado 17 de noviembre, durante una emisión de Ángel Responde, su programa en Bondi Live, De Brito anticipó la eliminación de Luciana Geuna.

Una semana después, el martes 24 de noviembre, la periodista abandonó efectivamente la competencia tras perder un mano a mano con Julieta Poggio.

La coincidencia entre aquella filtración y lo que finalmente se vio en pantalla otorgó mayor peso al nuevo mensaje del periodista.

Cuándo será la próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Con 17 famosos todavía en carrera, el reality de Telefe se prepara para una nueva semana de desafíos.

La próxima gala de eliminación está prevista para el martes 1 de diciembre. Habrá que esperar hasta entonces para conocer si las pistas que compartió Ángel de Brito coinciden nuevamente con la decisión del jurado.