El empresario Jorge Born murió este viernes 27 de noviembre 2026 a los 92 años, tras una trayectoria vinculada a la conducción del conglomerado Bunge y Born, al secuestro ejecutado por la organización Montoneros en 1974 y al diseño del programa económico que marcó el inicio de la presidencia de Carlos Menem en 1989.

De acuerdo con los registros biográficos e históricos del grupo Bunge y Born, los expedientes judiciales sobre el secuestro extorsivo de 1974 y las crónicas de mercado consignadas por Clarín e Infobae, Jorge Born III, nacido en Buenos Aires en junio de 1934, egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires y formado en la escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, encabezó una firma fundada en 1876 por Ernesto Bunge y Jorge Born que concentró empresas como Molinos Río de la Plata, Grafa, Alba y Centenera.

El plan económico de Jorge Born para Carlos Menem y su salida de Bunge y Born

En 1989, frente a la crisis hiperinflacionaria que atravesaba el cierre del gobierno de Raúl Alfonsín, Jorge Born acercó al presidente electo Carlos Menem un programa de desregulación comercial y apertura arancelaria elaborado por equipos técnicos de Bunge y Born.

La implementación del denominado Plan BB llevó al Ministerio de Economía al ejecutivo Miguel Ángel Roig, quien falleció pocos días después de jurar en el cargo, y luego al vicepresidente de la compañía, Néstor Rapanelli, ambos desplazados ese mismo año al no lograr estabilizar los precios.

El desenlace del programa repercutió dentro del conglomerado, que apartó a Jorge Born de la conducción y designó en su lugar a Octavio Caraballo, quien retiró el apellido Born de la razón social, trasladó la sede corporativa a Estados Unidos y reorientó la firma Bunge hacia la exportación de granos y la molienda.

El secuestro de Jorge Born por Montoneros en 1974 y su posterior sociedad con Rodolfo Galimberti

La vida empresarial y familiar de Jorge Born quedó dividida en dos etapas a partir del 19 de septiembre de 1974, cuando una célula de Montoneros interceptó en el partido bonaerense de Vicente López el vehículo en el que viajaba junto a su hermano Juan Born.

Tras permanecer retenidos en el sótano de una carpintería en Carapachay, Juan Born recuperó la libertad a los 60 días y Jorge Born a los 180 días, luego de intervenir en las negociaciones con su padre para concretar el pago de US$60 millones, tras lo cual la familia radicó su residencia y el centro operativo del grupo en San Pablo, Brasil.

Décadas después del operativo, Jorge Born y uno de los dirigentes de Montoneros que participó en el secuestro, Rodolfo Galimberti, conformaron la sociedad comercial Hard Communication junto a Jorge «Corcho» Rodríguez, asociación que el empresario justificó como una vía para recuperar parte de los fondos abonados en 1974.