Francisco Delgado fue el ganador de Gran Hermano en 2015. A diez años de su consagración en el reality, el oriundo de General Roca vive una vida bastante alejada de los medios aunque mantiene un gran caudal de seguidores en Instagram.

Así es el presente de Francisco Delgado, el ganador de Gran Hermano de Roca

El 2015 fue un año de inflexión en la vida de Francisco Delgado. No solo porque se consagró como campeón de Gran Hermano y su figura se catapultó al estrellato, sino también porque su expareja de entonces, la bailarina Bárbara Silenzi, dio a luz a su hijo mientras él estaba en la casa más famosa del mundo.

Sin embargo, eso no fue todo. También estalló la polémica luego de que se confirmara que Delgado era el padre biológico del hijo de Gisela Bernal, quien en un principio había dicho que Ian, que para entonces tenía dos años, era fruto de su relación con el productor teatral Ariel Diwan.

Instructor de buceo en México: así se gana la vida Francisco Delgado

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 630.000 seguidores, comparte muchísimas fotos y videos de su trabajo como instructor de buceo. En específico, disfruta de su trabajo en San Miguel de Cozumel, en la isla ubicada frente a Playa del Carmen.

Lejos de tratarse de una nueva pasión, se trata de una conexión con el océano que mantiene desde hace muchísimos años. En redes sociales, recordó su infancia, cuando exploró el mar por primera vez a sus 12 años, junto a su padre. “Conocer las aguas de Bahía Magdalena fue como volver a mis raíces, a la pasión que nació en mi niñez”, escribió.

En otra publicación, se lo ve nadando entre tortugas marinas, tiburones, mantarrayas, medusas, lobos marinos, barcos hundidos y todo tipo de peces. “El océano me transformó. Bucear cambió mi forma de ver el mundo, de respirar, de estar. Abajo del agua, todo cobra sentido. La calma. La conexión. Lo esencial. Vivir cerca del mar me hizo mejor. Más presente. Más simple. El mar no es solo un paisaje. Es vida. Y si alguna vez sentís que algo te falta… el océano te está esperando”, expresó.