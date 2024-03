Así fue el reencuentro de Catalina con su papá adentro de la casa de Gran Hermano

La jugadora de Gran Hermano, la pediatra Catalina Gorostidi, se ganó un premio muy importante que la emocionó. Luego de que ingrese Agostina con tres sobres con sorpresas en el congelados, Cata ganó una «cena con alguien muy especial».

La sorpresa resultó ser una cena con su papá, el exjugador de fútbol, Adrián «El Loco» Gorostidi. Apenas abrió la puerta del SUM, la «hermanita» quedó sumamente sorprendida. «¿Qué haces acá?» le preguntó la jugadora a su padre. «No lo podes creer ¿No?» contestó él, mientras se daban un emotivo abrazo.

«¿Como estás?» consultó El Loco» Gorostidi. «Y más o menos» contestó ella y prosiguió a contarle sus últimos días en la casa. La «hermanita» le contó a su papá todos los conflictos que tuvo en los últimos días con Furia y Alfa.

“Acá hay un montón de gente re buena la verdad, cuando entró ese tipo (Alfa) me demostraron que son más buenos de lo que yo creía. Todos estuvieron conmigo excepto muy pocos” expresó Catalina. “La convivencia, yo que jugaba al fútbol, me hace acordar a una concentración” contó Gorostidi, quién fue jugador de Colón.

“No sé qué está pasando con Furia. Yo sé que estoy haciendo las cosas bien. Yo sé que fui buena. Se están empezando a caer las caretas” señaló la «hermanita». Mientras tanto, Adrián se cuidaba de no revelar información del afuera, para no perjudicar a su hija.

También, compartieron varios momentos graciosos, como cuando ella le pidió que no le de su departamento a su hermano o cuando él dijo: “Seguís teniendo la voz de Coco Basile ¿Cuándo te vas a curar?”.

Las palabras más emotivas del «Loco» Gorostidi para su hija Catalina

“Yo lo quiero es que estés feliz. Vos sabés que no me gustaba que vos entres acá, pero una vez consumado el hecho yo siempre te voy a apoyar. No sé cómo hacés pero cada vez que te ponés un objetivo lo cumplís” expresó el exjugador a su hija.

“Te convertiste en una mujer de la put* madre, te vamos a apoyar siempre, nos guste o no» continuó. «Nosotros los padres a veces pecamos de egoístas, elegí lo que vos quieras, lo que te haga feliz, pero siempre se vos, siempre se aprende muchísimo más de una derrota que de una victoria» dijo Adrían.

Minutos despúes la voz de Gran Hermano les avisó que el encuentro había finalizado y que lo que sobró de la semana podría compartirlo despues con sus compañeros. Así, Catalina volvió a la casa muy emocionada, con asado, papas fritas y ensalada para compartir con sus «hermanitos».