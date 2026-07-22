Pampita celebra el cumpleaños de su hija Ana en la mágica Villa La Angostura, rodeada de nieve

Los paisajes patagónicos y el receso invernal propiciaron la llegada de Carolina «Pampita» Ardohain a Villa La Angostura, Neuquén, para celebrar el cumpleaños de su hija menor y recibir con magia las postales nevadas de la cordillera.

Recién llegada de los Estados Unidos tras completar una intensa agenda laboral vinculada a las coberturas del Mundial 2026, Pampita eligió la serenidad de Villa La Angostura para encarar unos días de desconexión familiar junto a sus hijos.

La escapada a la villa cordillerana no solo coincide con el receso escolar, sino que está impulsada por un acontecimiento sumamente especial para el entorno íntimo de la artista: la celebración del quinto cumpleaños de su hija menor, Ana García Moritán, una fecha que despertó una marea de saludos y muestras de afecto en las plataformas digitales.

Tierno video y dedicatorias virtuales en el cumpleaños de Ana García Moritán

Desde las primeras horas del día, la cuenta oficial dedicada a Ana García Moritán compartió un emotivo archivo audiovisual en el que se aprecia a la pequeña luciendo un atuendo de bailarina, acompañado por una melodía que compila pasajes clave de su crecimiento.

El registro captó de forma inmediata la atención de las comunidades de fanáticos, multiplicando las interacciones y los deseos de felicidad para la hija de la modelo.

La tierna dedicatoria de Pampita a su hija, Ana García Moritán, en el día de su cumpleaños N°5.-

Por su parte, Pampita utilizó la función de historias en su perfil personal para amplificar los mensajes, reposteando distintas placas editadas por clubes de seguidores que saludaban a la niña en su quinto año de vida.

La historia de Pampita desde Villa La Angostura, Neuquén.-

Si bien la conductora mantuvo cierta reserva respecto a la intimidad del festejo privado en la cordillera, las publicaciones virtuales confirman que el aniversario transcurre en el entorno idílico que ofrece la nieve neuquina, rodeada por el afecto de sus hermanos y familiares.

El merecido descanso de Pampita en la cordillera, tras la cobertura del Mundial 2026

El viaje de la modelo a la cordillera de Neuquén representa una pausa estratégica, luego de un período de alta exigencia profesional. Durante las últimas semanas, Pampita permaneció instalada en territorio norteamericano para llevar adelante diversos proyectos comerciales y periodísticos en torno al Mundial 2026, acaparando la atención de la moda con estilismos que se volvieron virales.

Tras el cierre del torneo, la presentadora optó por emprender el vuelo directo hacia la Patagonia para reencontrarse con el ritmo de la naturaleza y dedicarle tiempo exclusivo a su familia. De hecho, el martes por la tarde fue captada por las cámaras de TN – Todo Noticias, partiendo hacia Villa La Angostura desde el aeropuerto.