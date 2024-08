Bake Off Celebrity arranca con una importante baja en el jurado y nuevos participantes confirmados: Conocé quiénes son

Callejero Fino y Nacho Elizalde participaran de Bake Off Celebrity Argentina. Entérate de todos los detalles.

Cada vez falta menos para ver la nueva edición de Bake Off Argentina. Esta vez, la adaptación argentina del reality británico tendrá la particularidad de tener participantes famosos. Damián de Santo y Cami Homs son las primeras figuras que confirmaron su participación. Conducido por Wanda Nara, se estima que Bake Off Celebrity comenzará a transmitirse en septiembre de este año.

Hubo una baja de Bake Off Celebrity: Quién será el reemplazo

Este lunes, el periodista Guido Záffora de Intrusos (América TV) reveló más detalles del nuevo reality de Telefe.

Záffora contó que las grabaciones están previstas para iniciar el 20 de agosto y se extenderán hasta el 10 de octubre. Sin embargo, desde los primeros días de agosto hasta los días previos a las grabaciones, los participantes tomarán algunas clases de pastelería.

Una cifra que generó misterio es el sueldo que ganaran los famosos por sumarse a Bake Off. Guido reveló que cada participante cobrará 250 mil pesos por episodio. Sin embargo, la paga a los jugadores no termina ahí, ya que el ganador se llevará la millonaria suma de 30 millones de pesos.

Al igual que ediciones anteriores, Christophe Krywonis y Damián Betular tomarán el rol de jurados, aunque habrá una ausencia en el jurado que sorprendió. La reconocida cocinera Dolli Irigoyen no participará en esta edición. «Es una eminencia, es querida y en la cocina es cara. Evidentemente, no pudieron llegar a un arreglo en lo económico” aseguró el periodista de Intrusos.

Maru Botana será quien tome el lugar de Dolli y se suma a Bake Off por primera vez. “Estoy muy contenta, disfrutando del momento y con muchas ganas de empezar. No quiero meter la pata, estoy en esa etapa de cerrar lo mío. Estoy muy contenta de que me hayan convocado» le dijo la cocinera al programa de América TV.

Quién le dijo que no a Bake Off y quiénes se suman al certamen

Previamente Záffora había contado que Cami Homs y Damián de Santo son los primeros confirmados de la lista de participantes. Miguel Ángel Rodríguez, Dalma Maradona y Claudia Villafañe también están entre los nombres que tiene en cuenta Telefe, aunque ellos aun no han asegurado su presencia.

Este lunes el periodista de espectáculos confirmó cuatro nuevos participantes. Nacho Elizalde, conductor de Luzu TV, Ángela Leiva cantante, Callejero Fino, interprete de RKT y el jugador de básquet Marcos Mata.

Un dato curioso que lanzó el panelista es que el periodista Baby Etchecopar fue convocado pero rechazó la propuesta. El conductor radial había expresado previamente su opinión sobre el formato reality show, refiriéndose a Gran Hermano. «Son una porquería» aseguró el periodista.