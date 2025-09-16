Casas contenedor: cuánto cuestan y por qué marcan tendencia en Argentina  

Las casas contenedor dejaron de ser una rareza para convertirse en una alternativa real dentro del mercado inmobiliario argentino. Con la crisis habitacional, el encarecimiento de los materiales tradicionales y la necesidad de soluciones rápidas y sustentables, este tipo de viviendas gana cada vez más terreno en Río Negro, Neuquén y en distintas provincias del país.

¿Cuánto cuesta una casa contenedor en septiembre 2025?

En septiembre de 2025, los precios muestran una amplia franja que depende del tamaño, los metros cuadrados y el nivel de terminación:

Los modelos más básicos, de unos 15 a 30 metros cuadrados, parten desde US$18.000 a US$30.000, equivalentes a unos $11.000.000 a $20.000.000 según la cotización utilizada.

Para viviendas de 60 metros cuadrados, con ambientes definidos, baño y cocina completos, los valores rondan entre US$40.000 y US$60.000, es decir, entre $25.000.000 y $40.000.000.

En el segmento de mayor confort, con casas de 90 metros cuadrados y dos baños, las cotizaciones llegan a superar los US$65.000.

En plataformas de compra-venta online, los avisos de casas contenedor van desde los $11 millones hasta más de $46 millones, dependiendo de la ubicación y las terminaciones.

Por qué las casas de contenedores son una tendencia en alza

Lo que hace unos años parecía una moda pasajera hoy se consolida como un fenómeno en la construcción. La rapidez en el montaje, la posibilidad de relocalizar la vivienda, el menor impacto ambiental y los costos más bajos frente a una obra tradicional son factores que explican el auge.

En la Patagonia, donde la demanda de viviendas crece al ritmo de las actividades petroleras, frutícolas y turísticas, el formato contenedor gana lugar como solución habitacional, tanto en proyectos privados como en iniciativas de inversión.

Si bien el precio final puede variar según el transporte, la mano de obra y las normativas municipales, la tendencia es clara: las casas contenedor se perfilan como una de las alternativas más buscadas de esta época, especialmente entre jóvenes familias y sectores de clase media que buscan un techo propio en plazos más cortos y con menos costos de mantenimiento.