Christina Applegate reveló que fue mal diagnosticada durante cinco años: “Lo perdí todo”

Christina Applegate sorprendió con una revelación que cambió por completo lo que se sabía sobre su salud. Después de cinco años de convivir con un diagnóstico de esclerosis múltiple, la actriz estadounidense, de 54 años, contó que sus médicos determinaron que no padece esa enfermedad. La noticia, lejos de traerle tranquilidad, la dejó frente a un escenario todavía más angustiante: continúa con graves dificultades físicas y desconoce qué las provoca.

La protagonista de Casados con hijos y Dead to Me compartió su experiencia durante su regreso a MeSsy, el podcast que conduce junto a Jamie-Lynn Sigler, quien también convive con esclerosis múltiple.

Según informó la revista People, el episodio publicado el martes 20 de octubre de 2026 marcó su regreso después de siete meses de ausencia, un período en el que atravesó complicaciones de salud y necesitó tiempo para procesar el cambio de diagnóstico.

Christina Applegate contó cómo descubrió que no tenía esclerosis múltiple

La actriz recordó entre lágrimas el momento en que su médica le comunicó que los estudios y las nuevas evaluaciones habían permitido descartar la enfermedad.

“Entró en mi habitación y me dijo: ‘Felicitaciones, no tenés esclerosis múltiple’”, relató Applegate.

Aunque para quienes la acompañaban parecía una buena noticia, su reacción fue completamente diferente.

“No estaba nada contenta. Todos los demás estaban muy felices”, reconoció.

La explicación está en que sus síntomas nunca desaparecieron. Por el contrario, aseguró que algunas de sus dificultades físicas empeoraron con el tiempo.

Durante años, el diagnóstico de esclerosis múltiple le había permitido comprender, al menos parcialmente, qué estaba ocurriendo con su cuerpo. Ahora, esa respuesta dejó de existir.

“Volví al punto de partida. No sé qué me está pasando”, expresó.

“Lo perdí todo”: el desgarrador relato de Christina Applegate sobre su salud

Uno de los momentos más emotivos del podcast llegó cuando Applegate habló sobre las consecuencias que sus problemas de salud tuvieron en su vida personal y profesional.

La actriz explicó que atravesó un período de profunda tristeza y que las limitaciones físicas modificaron por completo su rutina.

“Pasé por una profunda depresión por esto. Lo perdí todo. Perdí mi trabajo”, confesó antes de quebrarse.

Su carrera como actriz quedó prácticamente detenida después del diagnóstico que recibió en 2021. La última temporada de Dead to Me, estrenada en 2022, fue uno de sus últimos grandes trabajos frente a las cámaras.

Applegate también describió las dificultades que todavía enfrenta para desplazarse.

“Todavía tengo que usar una silla de ruedas cuando voy al médico. No puedo caminar desde el auto hasta el consultorio”, explicó.

Y dejó en claro que el cambio de diagnóstico no modificó su situación física.

“Que te hayan diagnosticado mal no significa que de repente esté mejor”, señaló.

La incertidumbre, reconoció, es especialmente difícil porque todavía no sabe qué enfermedad o condición podría explicar sus síntomas.

Por qué Christina Applegate siente que les falló a las personas con esclerosis múltiple

Desde que hizo público su diagnóstico en agosto de 2021, Christina Applegate se convirtió en una de las figuras más visibles en la concientización sobre la esclerosis múltiple.

A través de entrevistas, publicaciones y su podcast, compartió experiencias relacionadas con el dolor, la pérdida de movilidad y las dificultades de vivir con una enfermedad crónica.

Por eso, cuando supo que el diagnóstico era incorrecto, también apareció un sentimiento inesperado: la culpa.

“Siento que les fallé a todos”, admitió durante su conversación con Jamie-Lynn Sigler.

La actriz explicó que durante años había encontrado en el diagnóstico una explicación para lo que estaba atravesando. Al desaparecer esa certeza, también surgieron nuevas preguntas sobre su futuro.

Sin embargo, su testimonio continúa poniendo en primer plano una realidad que afecta a muchos pacientes: la dificultad de convivir con síntomas persistentes cuando todavía no existe un diagnóstico definitivo.

Qué enfermedad tiene Christina Applegate y por qué los médicos revisaron el diagnóstico

Por el momento, Christina Applegate no comunicó un nuevo diagnóstico que explique sus problemas de salud.

En el podcast también participó Marwa Kaisey, neuróloga y profesora asociada del Centro Médico Cedars-Sinai, quien explicó por qué la esclerosis múltiple puede ser difícil de identificar.

La especialista señaló que no existe una única prueba capaz de confirmar o descartar la enfermedad en todos los pacientes.

El diagnóstico requiere analizar distintos elementos, como los síntomas, la evaluación neurológica, las resonancias magnéticas y, en determinados casos, otros estudios complementarios.

Además, algunas manifestaciones de la esclerosis múltiple pueden parecerse a las de otras enfermedades neurológicas.

Según una revisión científica publicada en 2024 y citada por ABC News, los estudios analizados encontraron una proporción conjunta de diagnósticos erróneos cercana al 15%, aunque los resultados variaron considerablemente entre las investigaciones.

Esto no significa que la mayoría de los diagnósticos sean incorrectos, sino que los especialistas deben evaluar cuidadosamente cada caso y revisar sus conclusiones cuando aparecen nuevos datos.

En el caso de Applegate, sus médicos continuarán investigando qué provoca los síntomas que presenta desde hace años.

La trayectoria de Christina Applegate y los problemas de salud que marcaron su vida

Christina Applegate alcanzó la fama internacional interpretando a Kelly Bundy en la serie Casados con hijos, uno de los grandes éxitos televisivos de finales de los años 80 y la década de 1990.

Con el tiempo, consolidó su carrera en cine y televisión con producciones como Anchorman, Samantha Who? y Dead to Me.

Su historia médica también estuvo marcada por otros desafíos. En 2008 fue diagnosticada con cáncer de mama y posteriormente se sometió a una doble mastectomía.

En agosto de 2021 anunció públicamente que tenía esclerosis múltiple, un diagnóstico que durante cinco años condicionó sus decisiones personales y laborales.

Ahora, a los 54 años, enfrenta una nueva etapa de estudios médicos.

La revelación de Christina Applegate no significa que sus problemas de salud hayan terminado. Por el contrario, la actriz dejó en claro que sigue atravesando importantes limitaciones físicas y que espera encontrar una explicación para recuperar, al menos, parte de la certeza que perdió.

Su testimonio conmovió porque detrás de la noticia de un diagnóstico equivocado aparece una pregunta que todavía no tiene respuesta: qué le ocurre realmente a Christina Applegate.