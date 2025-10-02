Cómo hacer lemon pie saludable, keto y alto en proteínas: receta sin azúcar y sin harina
Se trata de una receta para preparar un delicioso y saludable lemon pie keto, sin nada de azúcares ni harinas refinadas, exquisito y muy refrescante.
Existe una receta sin harina y sin azúcar para preparar un delicioso lemon pie saludable, keto y alto en proteínas. Si querés llevar una alimentación más saludable sin renunciar a las comidas dulces, esta receta te va a encantar.
Además, es fácil de preparar en casa y muy refrescante para estos días primaverales. Hay muchas formas de preparar lemon pie sin azúcar y sin harina, perfecto para todas aquellas personas que no puedan o no quieran consumir harinas y/o azúcares refinadas. El stevia le da mucho dulzor, mientras que el limón le da un toque ácido en su punto justo.
Esta receta fue compartida por Ja´u Keto, quien comparte diferentes recetas keto en sus redes sociales. Además, es alto en proteínas ya que lleva cinco huevos, perfecto para quienes busquen aumentar su masa muscular. A diferencia del lemon pie tradicional, este no lleva merengue, pero queda igual de sabroso y delicioso.
Cómo hacer lemon pie keto sin azúcar y sin harina: paso a paso de la receta
Ingredientes:
Para la base:
- 170gr de harina de almendras
- 2 cdas de stevia (o al gusto)
- 2 cdas de aceite de coco
- 1 cdita de esencia de vainilla
- 1 tartera para prepararla
Para el relleno:
- 5 huevos (3 enteros + 2 claras)
- Jugo de 4 limones
- Ralladura de los limones
- Stevia al gusto
- 100 g de manteca
Preparación
- Mezclá los ingredientes de la base (la harina de almendras, el stevia, el aceite de coco y la esencia de vainilla).
- Te tiene que quedar una masa que sea capaz de moldearse. Llevala a la tartera, pinchá y horneá 20 min a 180 °C.
- Para el relleno, mezclá huevos, jugo, ralladura y stevia.
- Cociná esta mezcla a fuego bajo, sin dejar de revolver, hasta que se espese bien.
- Agregá la manteca, integrá y volcá sobre la base.
- Dejala enfriar en la heladera mínimo medio día.
- Decorá con limón.
¡Listo! A disfrutar.
