Cómo hacer lemon pie saludable, keto y alto en proteínas: receta sin azúcar y sin harina 

Se trata de una receta para preparar un delicioso y saludable lemon pie keto, sin nada de azúcares ni harinas refinadas, exquisito y muy refrescante. 

Lemon Pie sin azucar ni harina.

Existe una receta sin harina y sin azúcar para preparar un delicioso lemon pie saludable, keto y alto en proteínas. Si querés llevar una alimentación más saludable sin renunciar a las comidas dulces, esta receta te va a encantar. 

Además, es fácil de preparar en casa y muy refrescante para estos días primaverales. Hay muchas formas de preparar lemon pie sin azúcar y sin harina, perfecto para todas aquellas personas que no puedan o no quieran consumir harinas y/o azúcares refinadas. El stevia le da mucho dulzor, mientras que el limón le da un toque ácido en su punto justo. 

Esta receta fue compartida por Ja´u Keto, quien comparte diferentes recetas keto en sus redes sociales. Además, es alto en proteínas ya que lleva cinco huevos, perfecto para quienes busquen aumentar su masa muscular. A diferencia del lemon pie tradicional, este no lleva merengue, pero queda igual de sabroso y delicioso. 

Cómo hacer lemon pie keto sin azúcar y sin harina: paso a paso de la receta

Ingredientes:

Para la base: 

  • 170gr de harina de almendras 
  • 2 cdas de stevia (o al gusto) 
  • 2 cdas de aceite de coco 
  • 1 cdita de esencia de vainilla 
  • 1 tartera para prepararla 

Para el relleno:  

  • 5 huevos (3 enteros + 2 claras) 
  • Jugo de 4 limones 
  • Ralladura de los limones 
  • Stevia al gusto 
  • 100 g de manteca 

Preparación 

  • Mezclá los ingredientes de la base (la harina de almendras, el stevia, el aceite de coco y la esencia de vainilla). 
  • Te tiene que quedar una masa que sea capaz de moldearse. Llevala a la tartera, pinchá y horneá 20 min a 180 °C. 
  • Para el relleno, mezclá huevos, jugo, ralladura y stevia. 
  • Cociná esta mezcla a fuego bajo, sin dejar de revolver, hasta que se espese bien. 
  • Agregá la manteca, integrá y volcá sobre la base. 
  • Dejala enfriar en la heladera mínimo medio día. 
  • Decorá con limón. 

¡Listo! A disfrutar. 


Temas

Alimentación saludable

Lemon Pie

sin harina

