Cómo hacer lemon pie saludable, keto y alto en proteínas: receta sin azúcar y sin harina 

Existe una receta sin harina y sin azúcar para preparar un delicioso lemon pie saludable, keto y alto en proteínas. Si querés llevar una alimentación más saludable sin renunciar a las comidas dulces, esta receta te va a encantar.

Además, es fácil de preparar en casa y muy refrescante para estos días primaverales. Hay muchas formas de preparar lemon pie sin azúcar y sin harina, perfecto para todas aquellas personas que no puedan o no quieran consumir harinas y/o azúcares refinadas. El stevia le da mucho dulzor, mientras que el limón le da un toque ácido en su punto justo.

Esta receta fue compartida por Ja´u Keto, quien comparte diferentes recetas keto en sus redes sociales. Además, es alto en proteínas ya que lleva cinco huevos, perfecto para quienes busquen aumentar su masa muscular. A diferencia del lemon pie tradicional, este no lleva merengue, pero queda igual de sabroso y delicioso.

Cómo hacer lemon pie keto sin azúcar y sin harina: paso a paso de la receta

Ingredientes:

Para la base:

170gr de harina de almendras

2 cdas de stevia (o al gusto)

2 cdas de aceite de coco

1 cdita de esencia de vainilla

1 tartera para prepararla

Para el relleno:

5 huevos (3 enteros + 2 claras)

Jugo de 4 limones

Ralladura de los limones

Stevia al gusto

100 g de manteca

Preparación

Mezclá los ingredientes de la base (la harina de almendras, el stevia, el aceite de coco y la esencia de vainilla).

Te tiene que quedar una masa que sea capaz de moldearse. Llevala a la tartera, pinchá y horneá 20 min a 180 °C.

Para el relleno, mezclá huevos, jugo, ralladura y stevia.

Cociná esta mezcla a fuego bajo, sin dejar de revolver, hasta que se espese bien.

Agregá la manteca, integrá y volcá sobre la base.

Dejala enfriar en la heladera mínimo medio día.

Decorá con limón.

¡Listo! A disfrutar.