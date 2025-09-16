Muchos conductores asumen que en toda esquina manda la derecha, pero eso no siempre aplica. En particular, hay un tipo de cruce que genera confusión y es clave conocer su excepción para evitar accidentes. Hablamos de las intersecciones en T.

Cruce en T: quién tiene prioridad de paso según la Ley de Tránsito Argentina

Cuando dos vehículos llegan a un cruce en T, la prioridad no la tiene quien viene por la derecha. La Ley de Tránsito Argentina, en su Artículo 41, establece que la prioridad la tiene quien circula por la calle que continúa, sin importar de qué lado venga. Es decir, quien circula por el tramo que no se corta.

Este tipo de intersección ocurre cuando una calle desemboca en otra que sigue recta, formando una especie de «T». Si bien en la mayoría de las esquinas rige la prioridad de la derecha, en este caso se aplica una excepción legal. Lo importante es identificar cuál calle tiene continuidad.

¿Quién tiene el paso según la ley de tránsito en Argentina?

La prioridad la tiene el vehículo que viene por la derecha, sin importar si es auto, moto o bicicleta. Es decir, si una bicicleta circula por la derecha de un auto en una esquina sin señalización, la bici tiene prioridad.

Cuando un vehículo cruza una bicisenda o ciclovía, debe frenar y dar prioridad a la bicicleta. Además, la ley reconoce que los vehículos de menor porte y más desprotegidos (bicicletas, motos) tienen prioridad en situaciones de cruce con vehículos de mayor porte, siempre que circulen por el carril que les corresponde y respeten las señales.

En esquinas sin señalización: se aplica la regla de la derecha.

En ciclovías o bicisendas: la bicicleta tiene prioridad.

En general, el auto debe extremar precauciones y ceder el paso a la bicicleta cuando exista riesgo de accidente, porque la normativa protege al más vulnerable.