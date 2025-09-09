El documental «Número desconocido: un escándalo de ciberacoso» de Netflix, ya desató la polémica por la increíble historia que lo envuelve. La producción cuenta cómo dos adolescentes fueron víctimas de hostigamiento en las redes, con un plot twist increíble y perturbador. Los detalles.

La perturbadora historia detrás de «Número desconocido», el documental que es furor en Netflix

Desde que desembarcó en Netflix, el documental «Número desconocido: un escándalo de ciberacoso» no tardó en instalarse como lo más popular de la plataforma. La producción se sumó al catálogo la última semana de agosto y se mantiene en los primeros puestos de lo más visto.

A raíz de este éxito, muchos se preguntan qué hay detrás de la historia real que inspiró a su directora Skye Borgman, a llevarla al streaming. El documental habla sobre la experiencia de Lauryn Licari, de entonces 13 años, y su novio en aquel momento, Owen McKenny; ambos alumnos de la secundaria Beal City, en Michigan.

La trama inicia en octubre de 2020, cuando Licari comenzó a recibir mensajes desde un número desconocido con el aparente objetivo de conseguir la ruptura amorosa con McKenny.

A pesar de intentar ignorar los mensajes, la incomodidad de los adolescentes creció cuando comenzaron a recibir una gran cantidad por día, con información muy intima. Los intentos por bloquear el número de origen no funcionaron y las aplicaciones para generar números aleatorios dificultaron la defensa de las víctimas.

La primera línea de investigación llevó al entorno cercano de los adolescentes, incluyendo el personal escolar y sus compañeros de clase. Se llevaron a cabo diferentes interrogatorios, pero ninguno tuvo éxito, al tiempo que los mensajes invasivos e insultantes continuaron. Finalmente la pareja de adolescentes se separó, para intentar que el acoso terminara.

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, pues los mensajes se intensificaron, esta vez, con incitaciones al suicidio en contra de la joven Licari de quien cada vez revelaba mayor conocimiento de sus actividades y entorno cercano. Fue esto último lo que ayudó a las autoridades a dar con una verdad monstruosa: el acosador vivía en la casa de la adolescente.

Ya con la cooperación del FBI y su unidad de delitos informáticos, se rastreó la actividad de los números utilizados hasta un solo dispositivo cuya dirección IP llevó a los investigadores al hogar de Licari. Finalmente, Kendra Licari, madre de la víctima principal, admitió estar detrás del acoso contra los jóvenes, por lo que fue arrestada en 2022 bajo los cargos de acoso y uso indebido de sistemas informáticos.

«Número desconocido»: Kendra Licari, la madre que hostigó a su propia hija e inspiró el documental de Netflix

Aunque Kendra recibió una condena de hasta 5 años de prisión, en 2024 fue liberada bajo libertad condicional y participó de forma activa en el documental para contar su historia con el fin de comenzar a reconstruir la relación con su hija, quien también ha expresado el deseo de hacerlo “cuando llegue el momento adecuado”.

Según lo relatado por Kendra, su propia adolescencia traumática la llevó a querer controlar a su hija al verla crecer y entrar en la adolescencia, tiempo en la que quiso mantenerla cerca. A pesar de que esto puede determinarse como “Síndrome de Munchausen«, no existe en realidad un diagnóstico médico que justifique la conducta de la madre de la víctima.

“Hace casi un año y medio que no la veo”, comentó Kendra en el documental, donde además reveló que tiene prohibido acercarse a su hija hasta 2026.