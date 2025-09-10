Ya está disponible en el catálogo de Netflix el nuevo documental sobre la vida de Charlie Sheen, el actor de Hollywood, famoso por su participación en la serie «Two and a Half Men«. Una producción que recorre la vida personal y profesional del artista; su caída pública, sus problemas de adicción y, finalmente, su camino hacia la redención y la sobriedad.

Netflix: De qué trata el documental de Charlie Sheen, el actor que perdió todo por el alcohol

Este miércoles 10 de septiembre 2025 se estrenó en Netflix el documental «Nombre artístico: Charlie Sheen» (aka Charlie Sheen) una producción que explora la vida, la carrera y las polémicas de la estrella de Hollywood. La película se adentra en el ascenso a la fama de Sheen, su caída pública, sus problemas de adicción y, finalmente, su camino hacia la redención y la sobriedad.

El documental, dirigido por Andrew Renzi, cuenta con el testimonio del propio Charlie Sheen, que habla abiertamente sobre su vida personal y profesional. En un relato crudo y honesto, el actor narra sus vivencias, desde su éxito en películas como «Platoon» y «Wall Street» hasta su despido de la exitosa serie «Two and a Half Men» y su posterior lucha contra los excesos, el VIH y sus batallas legales.

La película cuenta también presenta entrevistas con familiares y amigos del actor, que comparten historias inéditas y ofrecen una nueva perspectiva sobre su vida. La producción se presenta como un repaso por la transformación de un ícono de la cultura pop, que busca perdonar sus errores del pasado y remendarlos.

Charlie Sheen lleva ocho años sobrio y reflexiona sobre su pasado

En el marco del estreno de su documental en Netflix, Charlie Sheen dió diversas entrevistas en las que se mostró muy abierto a reflexionar sobre su pasado. El actor, famoso por su papel en “Two and a Half Men” fue, en su momento, una de las figuras más polémicas de Hollywood.

En una entrevista concedida a PEOPLE el pasado miércoles 3 de septiembre, Sheen comenzó reconociendo el punto vital en el que se encuentra: “Tengo más días detrás de mí que por delante y eso está bien”. El actor reconoce abiertamente que, a los cuarenta, se encontraba atrapado en un ciclo destructivo marcado por las adicciones y escándalos. Fueron años dominados por excesos, titulares sensacionalistas y dos matrimonios fallidos.

Sheen reconoce que el peligro fue real, y la recuperación no fue sencilla; incluso tras varios intentos de rehabilitación, llegó a una sobredosis que puso su vida en serio peligro: “Es un milagro que solo haya tenido una sobredosis por la que estuve a punto de morir”.

Su camino a la recuperación le llevó tiempo y fue impulsado por sus hijos en 2017. Tras ocho años sobrio, el actor reconoce que ha pasado mucho tiempo intentando reparar los daños causados, en especial en sus cincuenta: “Pasé la mayor parte de mis cincuenta disculpándome con las personas a las que lastimé”.

Sheen comentó que lejos está de sentir autocompasión y que, tanto el documental como su libro, buscan contar su historia sin filtros ni victimismos: “Tampoco quería escribir desde la perspectiva de una víctima. No lo fui y soy responsable de todo lo que hice. Soy solo yo, finalmente contando las historias tal como sucedieron. Las historias que puedo recordar, al menos«.

Sobre la finalidad de los proyectos Charlie Sheen aclaró que: “No se trata de aclarar las cosas ni de corregir todos los errores de mi pasado”. Más bien, estos trabajos surgen de la necesidad de sincerarse y avanzar: el perdón sigue evolucionando. Todavía siento lo que llamo ‘escalofríos de vergüenza’. Estos son los momentos que me impactan, de los recuerdos, decisiones y consecuencias atroces. Cada vez son más frecuentes, así que supongo que eso es progreso”, reflexionó.