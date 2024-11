Cuando sale el Spotify Wrapped 2024: lo que se sabe hasta ahora

Desde 2016 que la plataforma de streaming de música Spotify lanza anualmente el Spotify Wrapped, un resumen de las canciones, géneros musicales, artistas, discos y podcast más escuchados de cada uno de los usuarios. Los melómanos lo esperan con muchas ansias para compartir su música favorita con sus seguidores. Qué se sabe está ahora y cuándo sale.

This year contained multitudes. So will your Wrapped. Coming Soon. #SpotifyWrapped pic.twitter.com/Po2764Ppyv