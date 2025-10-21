Damián Betular habló por primera vez sobre la denuncia de Viviana Canosa: “Se la persona que soy” 

Tras varios meses de silencio, Damián Betular se refirió públicamente por primera vez a la denuncia realizada por Viviana Canosa, quien lo había mencionado en un contexto judicial por trata de menores que luego fue desmentido. En diálogo con la prensa, el reconocido pastelero aseguró que se mantiene en calma y que el tema está en manos de la Justicia.

“A Viviana no la conozco, no tengo nada que hablar con ella. Está todo en manos de la Justicia”, afirmó Betular, dejando en claro que no tuvo ni tiene vínculo alguno con la conductora.

Qué dijo Damián Betular sobre la denuncia de Viviana Canosa

El jurado de MasterChef Celebrity explicó que confía plenamente en el proceso judicial:

“Siempre estuve tranquilo. Sé la persona que soy. Todo lo que corresponde lo sigue mi abogado. Para mí eso se resuelve donde se tiene que resolver”.

Consultado sobre si intentó comunicarse con Canosa, Betular fue tajante:

“No, no tengo nada que hablar. No tengo idea por qué hizo lo que hizo y tampoco quiero ponerme a pensar eso. Estoy tranquilo, el tiempo demuestra las cosas como tienen que ser”.

Finalmente, ante la pregunta de si buscará una disculpa pública o una compensación económica, respondió:

“No sé, eso lo maneja el abogado. Ya pasó mucho tiempo, las cosas se están aclarando, así que tranquilidad con eso”.

Con tono sereno y sin ánimo de polemizar, Betular remarcó que su prioridad es continuar con su carrera profesional y dejar que la Justicia avance “como corresponde”.