De Netflix a Noruega: Moria Casán llegó al Top 10 mundial y el embajador fue a verla al teatro

El furor por Moria Casán ya no se limita a la Argentina. Su serie autobiográfica alcanzó 1,6 millones de visualizaciones y se metió entre las producciones de habla no inglesa más vistas de Netflix. Hasta el embajador de Noruega se sumó al fenómeno.

El estreno de “Moria” convirtió nuevamente a Moria Casán en una de las figuras del momento y ahora el fenómeno empieza a mostrar su dimensión internacional. La ficción autobiográfica sobre la vida de “La One” ingresó al Top 10 global semanal de Netflix entre las series de habla no inglesa, apenas días después de su llegada a la plataforma.

La producción, estrenada el 14 de agosto, consiguió 1,6 millones de visualizaciones durante la semana contabilizada por Netflix y se ubicó entre las diez ficciones en idiomas distintos del inglés con mayor audiencia a nivel mundial.

En Argentina, el impacto fue todavía mayor: solo cinco días después de su lanzamiento ya ocupaba el primer puesto entre los contenidos más vistos de la plataforma, confirmando el interés por una historia que recupera diferentes momentos de la extensa carrera y vida personal de la actriz y conductora.

De Netflix a Noruega: el inesperado alcance del fenómeno Moria

La repercusión tuvo incluso un capítulo inesperado relacionado con Noruega. Funcionarios y personal de la Embajada de ese país en Argentina se sumaron recientemente a la denominada “Moriamanía” y recrearon en un video algunas de las frases y gestos que Casán convirtió en parte de la cultura popular argentina.

Entre quienes participaron estuvo el propio embajador noruego, Halvor Sætre, quien había asistido junto con integrantes de la delegación diplomática a una función de Cuestión de género, la obra que Moria protagoniza en el Teatro Metropolitan junto con Jorge Marrale, Paula Kohan y Ariel Pérez de María.

Después de encontrarse con el elenco, los integrantes de la comitiva se animaron incluso a llevar al noruego expresiones históricas de “La One”, como “¿Quiénes son?”, “Si querés llorar, llorá” y “El decorado se calla”.

La escena terminó funcionando como una curiosa muestra del alcance que adquirió la figura de Casán en momentos en que su historia volvió a instalarse con fuerza gracias al streaming.

Con 1,6 millones de visualizaciones y presencia en el ranking mundial de Netflix, el fenómeno que comenzó en Argentina consiguió así una inesperada proyección internacional. Y la particular incursión noruega aportó una postal difícil de imaginar: hasta un embajador extranjero terminó hablando el idioma de “La One”.