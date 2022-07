Denunciaron al baterista de la banda de cuarteto «Sabroso» por violencia de género

Una joven cordobesa denunció penalmente ante la Justicia a Lucas Ross, integrante de la banda de cuarteto «Sabroso», por hechos de violencia de género dentro de su pareja.

Ivanka Basaldúa se atrevió a contar su situación durante los últimos cuatro años en una entrevista con «El diario de Carlos Paz», donde puso en perspectiva los hechos que la llevaron a hacer pública la situación.

La joven, de 29 años, reveló que debió ponerle fin al vínculo por reiterados hechos de violencia y constató las lesiones en el Hospital Armando Cima de Cosquín, tras ser asistida por el Área de Género de esa municipalidad. Además, debió someterse a pericias psicológicas.

“Lucas Ross, conocido en el ambiente de cuarteto como baterista de la banda Sabroso, ejerce violencia hacia mí desde hace años. Tengo muchas más pruebas y evidencias, golpes, amenazas, violencia psicológica, verbal y física. Hago tratamiento psiquiátrico desde el año pasado por la violencia de parte de este señor de 47 años y tengo todas las pruebas», reveló Ivanka.

En su duro relató, contó también que «más de una vez quise quitarme la vida para no seguir con esta tortura. Me costó mucho hacer pública mi situación, me costó mucho poder salir porque te enferman y te culpan. Te dicen que si te golpean o insultan, cuando te dicen p*ta, c*liada, hija de p*ta y demás, es porque vos los provocás».

«Yo era la culpable, cuando tengo todas las pruebas, fotos, videos, llamadas grabadas donde me amenaza una y otra vez de muerte”, agregó.

Según precisó Basaldúa, hizo la denuncia formal en Carlos Paz, porque en Cosquín no quisieron tomarle la presentación. «Esta mañana, cuando fui a hacer la denuncia, me encontré con él que iba a denunciarme a mí. Me puse nerviosa y comencé a llorar, me calmó la secretaria de la Unidad Judicial y mi hermana. Ahora quedó todo constatado, me dieron una restricción y me darán un botón antipánico«, sumó.

Por su parte, la banda que lo contiene a Ross publicó un escueto comunicado haciendo mención a la situación. «En función de los hechos ocurridos en las últimas horas, los cuales desconocemos en profundidad, Sabroso ha decidido apartar de la banda a su baterista hasta tanto la la investigación judicial esclarezca el tema», concluyeron.