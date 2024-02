Desmienten la muerte de Leandro Granato, creador de “Bruta Cocina” y primo del Dibu Martínez

Aunque se había publicado en su cuenta oficial este jueves, finalmente la muerte del influencer Leandro Granato fue desmentida. La fake news fue difundida por otra persona que se hizo pasar por su pareja y anunció su deceso.

«Yeti», como es apodado, es conocido por crear el canal gastronómico Bruta Cocina y ser primo de Emiliano «Dibu» Martínez, el arquero de la Selección argentina y a quien le preparó una milanesa en homenaje a aquel logro.

Una vez que se difundió la noticia, fue su hermano quien negó su muerte y habló del mal momento que pasó: «Es fake, se fue a pescar y no tiene señal».

[AHORA] El hermano del influencer Leandro Granato desmintió la supuesta muerte del "Yeti": "Es fake, se fue a pescar y no tiene señal". pic.twitter.com/J2kX7A4DiZ — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 15, 2024

Qué decía el posteo que anunciaba la muerte de Leandro Granato

«Hola soy Miriam pareja de Leandro y mamá de Filipo . Hoy 15 de febrero Leandro tomó la peor decisión de todas y decidió dejarnos para siempre«, indicaba el posteo, realizado por un presunto hacker.

La publicación aseguraba que Granato «no estaba pasando por un buen momento«. Además, indicó: «todavía no logro entender cómo tomó esta estúpida decisión dejándonos solos para siempre, a mi y a su hijo de tan solo dos años».

Y agregó: «Un día después del día de los enamorados te vas así dejando mi corazón roto, siento bronca, impotencia y angustia pero siempre te voy a AMAR».

Por último, el mensaje de la supuesta pareja del influencer detalló que «en las próximas horas comunicaremos donde será su último adiós”.

Desmienten la muerte de Leandro Granato: por qué se había alejado de las redes

En diciembre último, «Yeti», como era apodado, había publicado un video para anunciar que dejaba las redes sociales. «Es una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar en este último tiempo», expresó.

También adjudicó su alejamiento a «problemas económicos y mentales están desgastando mi salud mental» y aclaró que su contenido «siempre fue de buena energía y no quiere que tener que actual algo que hoy no soy. Hoy estoy mal».

“Ya no me quedan ideas y el contenido que estoy haciendo no siento que esté a la altura de lo que ustedes merecen, es por eso que decidí ponerle un punto a mis redes sociales y alejarme por un tiempo. Podría ser un mes, un año, o para siempre. La verdad, hoy no lo sé”, continuó en su descargo.

Antes de cerrar, expresó: “Estoy tan explotado de la cabeza que hasta que esto que les estoy diciendo tengo que mirar para leerlo”.

