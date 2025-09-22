Pampita quebró en llanto al recuperar los celulares con fotos y videos de su hija: “Emocionada”

Carolina “Pampita” Ardohaín fue víctima de un robo durante el pasado fin de semana y ella pidió públicamente por el material que incluía fotos y videos de su hija Blanca Vicuña, que falleció en el año 2012. En diálogo con el streaming La Casa, la modelo confirmó, muy emocionada, que ya tiene con ella los teléfonos donde guarda todo el material invaluable. Los detalles.

Pampita quebró en llanto al recuperar los celulares con material de su hija

“Encontraron los teléfonos. Confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos, disculpen que estoy emocionada”, dijo Pampita, al confirmar que finalmente logró recuperar los celulares que tanto valor tienen para ella.

“Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos, era material que para mí era muy importante”, afirmó Pampita.

La modelo explicó que intentó descargar las fotos y los videos que atesora, pero no hubo manera: “Son teléfonos muy viejos que no hay manera de descargarlos. Ya había estado con especialistas y no se podía sacar. Había una nube en esa época, en 2008, y esa nube se perdió porque me hackearon un mail”.

Pampita recuperó los teléfonos con fotos de su hija 🩷 pic.twitter.com/53SIiV1x0j — SQP (@SQP_oficial) September 22, 2025

Lo que se sabe del robo a Pampita

Como hay secreto de sumario, Pampita no quiso dar demasiada información sobre el robo que sufrió, aunque su abogado, Fernando Burlando, había mencionado que pudieron ver todos los movimientos de los delincuentes por las cámaras de seguridad.

“No puedo dar datos, es todo muy impactante y va a llevar sus horas hacer el proceso. Mis hijos todavía no están informados, solo el mayor lo sabe, se lo diremos con mucho cuidado para cuidar su cabeza. La caja fuerte existía solamente para los teléfonos”, afirmó la conductora de “Los 8 Escalones”, en diálogo con la prensa.

Con información de NA