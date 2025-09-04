Día Mundial del Hermano: por qué se celebra este viernes 5 de septiembre
Cada 5 de septiembre se celebra el Día Mundial del Hermano en recuerdo a la Madre Teresa de Calcuta.
Este viernes 5 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Hermano, una fecha que busca resaltar el vínculo entre hermanos y la importancia de la fraternidad en la vida diaria. Conocé los detalles.
La elección de la fecha no es casual: se recuerda a la Madre Teresa de Calcuta, fallecida un 5 de septiembre de 1997, símbolo de entrega y solidaridad hacia los demás. Desde entonces, la jornada se transformó en un homenaje a los lazos que unen a las familias.
Día Mundial del Hermano: por qué se celebra este viernes 5 de septiembre
El Día del Hermano se celebra en distintas partes del mundo y tiene como objetivo valorar la unión, el respeto y el apoyo mutuo, más allá de las diferencias.
Entre los significados principales de esta jornada se destacan:
- Recordar la importancia de los vínculos familiares.
- Fomentar la solidaridad y el compañerismo.
- Reivindicar el rol de la fraternidad como valor social.
Por eso, cada 5 de septiembre se convierte en una oportunidad para agradecer y reconocer la presencia de los hermanos en la vida, un lazo que trasciende la sangre y se refleja también en la amistad.
Comentarios