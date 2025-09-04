Este viernes 5 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Hermano, una fecha que busca resaltar el vínculo entre hermanos y la importancia de la fraternidad en la vida diaria. Conocé los detalles.

La elección de la fecha no es casual: se recuerda a la Madre Teresa de Calcuta, fallecida un 5 de septiembre de 1997, símbolo de entrega y solidaridad hacia los demás. Desde entonces, la jornada se transformó en un homenaje a los lazos que unen a las familias.

Día Mundial del Hermano: por qué se celebra este viernes 5 de septiembre

El Día del Hermano se celebra en distintas partes del mundo y tiene como objetivo valorar la unión, el respeto y el apoyo mutuo, más allá de las diferencias.

Entre los significados principales de esta jornada se destacan:

Recordar la importancia de los vínculos familiares.

Fomentar la solidaridad y el compañerismo.

Reivindicar el rol de la fraternidad como valor social.

Por eso, cada 5 de septiembre se convierte en una oportunidad para agradecer y reconocer la presencia de los hermanos en la vida, un lazo que trasciende la sangre y se refleja también en la amistad.