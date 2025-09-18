La muerte de Silvina Luna: un nuevo informe pericial complica aún más a Aníbal Lotocki

Una junta médica volvió a complicar la situación judicial de Aníbal Lotocki, ya que un nuevo informe pericial vincula la muerte de Silvina Luna con las cirugías estéticas a las que se sometió la modelo con el médico. El documento fue difundido en El Diario de Mariana, el programa de América. Los detalles en esta nota.

La muerte de Silvina Luna: Aníbal Lotocki cada vez más complicado

Según revelaron en América, peritos especialistas que estudiaron la historia clínica y la autopsia de Silvina Luna concluyeron que la modelo murió a causa de una sepsis que le provocó un tromboembolismo pulmonar, pero que lo que originó todo eso fue “una enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño”. Esto complica mucho más a Aníbal Lotocki.

Uno de los aspectos centrales del dictamen se refiere a la relación entre los granulomas por cuerpo extraño y la hipercalcemia que presentó la paciente tras someterse a procedimientos estéticos de modificación corporal, explicó Infobae.

De esta manera, Aníbal Lotocki sigue complicando su situación con la Justicia. Actualmente, el médico está condenado a 8 años de cárcel, preso por estafa y por las lesiones graves causadas contra Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, la fallecida Silvina Luna y Gabriela Trenchi.

La muerte de Silvina Luna: qué dijo Fernando Burlando del nuevo informe

Luego de la revelación del documento, el abogado Fernando Burlando se mostró contundente.“Esta diligencia del cuerpo médico forense me da muchísima tranquilidad. La justicia no se equivocó, pero fue muy lenta”, consideró el defensor de la familia de Silvina Luna.

El letrado también hizo hincapié en la cantidad de producto inyectado en el cuerpo de la modelo fallecida en agosto de 2023. “La cantidad era infernal. Le impedía movilizarse. Migró por todo el cuerpo: glúteos, piernas, rodillas…”, graficó, y comparó la situación con una sobredosis de un medicamento común: “Un Geniol no te hace mal, pero si te tomás tres kilos, las consecuencias son otras”.