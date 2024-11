El príncipe William protagoniza un documental: ¿De qué se trata, cuándo y dónde verlo?

We Can End Homelessness es un documental que consta de dos partes y acompaña al príncipe William cuando lanza su programa Homewards, que tiene como objetivo demostrar que es posible terminar con el sinhogarismo, en todo el Reino Unido.

¿Dónde y cuándo se puede ver?

El documental de dos partes Prince William: We Can End Homelesness ya está disponible en Disney+ y muestra en exclusiva el detrás de escena del primer año de “Homewards” de The Royal Foundation, el ambicioso programa quinquenal lanzado por el príncipe William cuyo objetivo es cambiar las percepciones y demostrar que es posible terminar con el sinhogarismo, trabajando desde seis localidades del Reino Unido.

El documental muestra el detrás de escena cuando el príncipe William lanza su nueva iniciativa y brinda acceso exclusivo al trabajo que lleva a cabo para combatir la crisis. La audiencia lo verá guiarse por las palabras de personas que experimentaron el sinhogarismo en una serie de emotivos encuentros y, en entrevistas, el príncipe cuenta cómo tomó de inspiración el ejemplo de su madre, Diana, la princesa de Gales.

Cómo es el documental

Luego de reunir a su dedicado equipo del programa “Homewards” para investigar el problema en todo el Reino Unido, el Príncipe entra en acción, ya que planea construir viviendas con apoyo en sus propias tierras.

El documental está producido ejecutivamente por Mindhouse y Arron Fellows y dirigido por Leo Burley, ganador de un premio BAFTA.

Fundado por el príncipe William y The Royal Foundation en junio de 2023, Homewards es un programa transformativo liderado a nivel local que tiene como fin demostrar que es posible terminar con el sinhogarismo, convirtiéndolo en algo poco común, breve y que no se repite.

