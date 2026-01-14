El sincero comentario de Sabrina Rojas hacia Griselda Siciliani por su relación con Castro

Sabrina Rojas volvió a hablar de Griselda Siciliani y dejó una frase que no pasó inadvertida, ya que la actriz se refirió a la actual pareja de su exmarido, Luciano Castro.

El picante comentario de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro

A través de Puro Show, Rojas destacó que Castro está arrepentido de su infidelidad y, al referirse a la reacción del actor, lanzó: “Un poco lo quiero abrazar también, porque recuperó un amor viejo que ama con toda su alma. Una mina espectacular, primera actriz que admirás”.

Con esa frase, la modelo imitó el tono de alguien que intenta aconsejarlo y agregó, con un gesto de fastidio: “¿Qué es lo que te va a conformar para quedarte quieto?”.

En medio del intercambio, Sabrina dejó en claro que no piensa darle recomendaciones a Griselda, teniendo en cuenta su propia experiencia como pareja de Castro durante años, entre crisis y escándalos mediáticos.

Cuando le preguntaron cómo veía la relación entre el actor y Siciliani, Rojas respondió con un elogio intenso y picante a la vez: “Griselda es una mujer inteligentísima, primera figura, talentosa, pilla, con calle, con barrio, yo no tengo nada que decirle”.

El comentario llamó la atención porque repitió casi al pie de la letra las características que suele mencionar Luciano al describir a Siciliani en público.

La charla también recordó que Griselda y Castro ya habían tenido un affaire en el pasado, y que en aquel momento Rojas había sospechado que la relación se extendió durante uno de sus embarazos, dato que ella misma mencionó cuando explotó aquella polémica.