El sorprendente mensaje de Juanma tras sus dichos en «El Chiringuito» contra la Selección Argentina

Luego de los polémicos malos augurios del panelista Juan Manuel «Juanma» Rodríguez en el programa español «El Chiringuito», que generaron gran malestar en redes sociales, el periodista hizo un breve descargo a través de YouTube luego del triunfo de la Selección Argentina ante Croacia que lo convirtió en uno de los equipos que jugará la Final del Mundial Qatar 2022.

El español había deseado, horas antes al partido del equipo de Lionel Scaloni que le significó la clasificación a la última etapa de la Copa del Mundo, que la «Scaloneta» sufra una goleada en contra, una dolorosa derrota.

“Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modric hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara. Me parece impresentable porque no se puede defender todo” disparó el panelista en el programa español.

Su escandalosa declaración tuvo lugar tras el partido de Argentina contra Países Bajos, en el que los liderados por Lionel Messi se impusieron por penales contra su rival en un caliente partido que generó repercusión alrededor del mundo.

“Será un Argentina contra el resto del mundo. Croacia debería sacarse la camiseta de la selección y llevar una de la ONU. Porque lo que está defendiendo Croacia es al resto del mundo y en la final lo que espero es que les metan seis, porque el karma existe. Ya te digo yo, que va a pasar” había vaticinado Rodríguez.

El descargo de Juanma Rodríguez para «El chiringuito»

De cara a la cámara, Rodríguez se justificó y dijo que su intervención fue una «táctica motivacional». «Gracias a las palabras que dije el otro día en ‘El Chiringuito’, he conseguido que Argentina se venga arriba, que despierte» comenzó el periodista.

Y anticipó, ante una audiencia que superaba los 80 mil espectadores, que «ahora queda lo más importante: volveremos a agitar a la Selección Argentina«, para que el equipo argentino llegue a lograr el principal objetivo.