El verdadero motivo de la separación de Laurita Fernández y “Peluca” Brusca

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca se separaron y rápidamente circularon rumores sobre un tercero en discordia que habría trabajado con ellos en el programa de Canal 9 donde la bailarina trabaja como conductora y su ex es el productor.

Laurita Fernández habló tras su separación: “No quería hacerle perder el tiempo”

Sin embargo, ambos desmintieron que haya otra persona en el medio y finalmente se animaron a contar cuál fue el motivo por el que decidieron separarse. En un ciclo de streaming “Peluca” reveló que al cumplir 40 años se dio cuenta que ya no quería seguir esperando más tiempo para convertirse en padre.

“Mi relación con Laura es espectacular, le tengo un amor impresionante. La información que se dio en su momento es completamente falsa. Por supuesto que tenía ganas de agrandar la familia, pero fuimos encontrando juntos una manera de armar nuestra familia con Miel y Moca (sus perros)”, explicó el productor.

“En este momento, en este vínculo quizás uno tenía más ganas que el otro, el otro no tenía ganas, pero… A lo mejor mañana Laurita vuelve con Fede Bal y tiene un hijo al mes», dijo en broma y siguió: “En joda, en joda. Laburé mil veces con él. Tanto con Fede Bal, con Fede Hoppe. Pasa que también Laurita tiene muchos ex… Entonces, yo laburé con la mayoría”.

Al ser consultada por Puro Show, Laurita dijo algo similar: “Nada de lo que él diga te lo voy a negar. Teníamos planes o plazos de planes distintos. Por eso fue tan angustiante cuando me metieron amantes o terceros. Es verdad que tenemos plazos distintos para el futuro y no quería hacerle perder tiempo a él”.

La bailarina explicó que tiene otros deseos, antes de plantearse la idea de la maternidad: “Me imaginaba siendo madre más grande y cumpliendo sueños profesionales antes. Me gustaría ser tan presente como fue mi mamá conmigo. Me gustaría estar presente y hoy siento que no es el momento”.