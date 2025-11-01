Estos son los invitados de La Peña de Morfi para este domingo
Telefe anunció una nueva edición de “La Peña de Morfi”, el clásico del mediodía que promete llenar la pantalla de música, humor y buena comida bajo la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco.
Este domingo a las 13:15, el programa recibirá a César “Banana” Pueyrredón, quien repasará sus grandes éxitos en un show cargado de nostalgia y emoción. También se presentará Estelares, que adelantará parte de su nuevo álbum, y habrá un folklorazo imperdible con Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, en una jornada donde los géneros populares se darán la mano.
La cocina volverá a ser un punto fuerte del programa con la visita del reconocido chef Donato de Santis, que se sumará a Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro para compartir sus recetas más tentadoras. En la Pulpería, Barby Franco conversará con Claudio “Turco” Husaín, quien hablará sobre su experiencia en MasterChef Celebrity y su vida fuera de las canchas.
Además, habrá espacio para el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y las infaltables columnas de Ariel Rodríguez con toda la información deportiva.
“La Peña de Morfi” —coproducción de Telefe y Corner Contenidos— sigue consolidándose como el plan familiar ideal para los domingos, combinando entretenimiento, música en vivo y la calidez de un formato que ya es un clásico de la televisión argentina.
Fuente: Telefe/Televisión.com.ar.
