Estos son los invitados de La Peña de Morfi para este domingo

Este domingo a las 13:15, el programa recibirá a César “Banana” Pueyrredón, quien repasará sus grandes éxitos en un show cargado de nostalgia y emoción. También se presentará Estelares, que adelantará parte de su nuevo álbum, y habrá un folklorazo imperdible con Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, en una jornada donde los géneros populares se darán la mano.

“La Peña de Morfi” prepara un gran domingo

La cocina volverá a ser un punto fuerte del programa con la visita del reconocido chef Donato de Santis, que se sumará a Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro para compartir sus recetas más tentadoras. En la Pulpería, Barby Franco conversará con Claudio “Turco” Husaín, quien hablará sobre su experiencia en MasterChef Celebrity y su vida fuera de las canchas.

Además, habrá espacio para el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y las infaltables columnas de Ariel Rodríguez con toda la información deportiva.

“La Peña de Morfi” —coproducción de Telefe y Corner Contenidos— sigue consolidándose como el plan familiar ideal para los domingos, combinando entretenimiento, música en vivo y la calidez de un formato que ya es un clásico de la televisión argentina.

Fuente: Telefe/Televisión.com.ar.