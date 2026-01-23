Evangelina Anderson habría dejado atrás a Ian Lucas y estaría vinculada a Maxi Kilates

El vínculo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas llegó a su fin y, según trascendió en las últimas horas, no habría posibilidad de reconciliación.

Con ese capítulo cerrado, todo indica que Evangelina ya estaría dando vuelta la página, de acuerdo a la información que se dio a conocer en LAM, la modelo estaría conociendo a otra persona y el nombre no pasó desapercibido: se trata de Maximiliano Appap, conocido artísticamente como Maxi Kilates, cantante del grupo 18 Kilates y ex pareja de Lucila “la Tora” Villar.

Revelan en LAM el vínculo entre Evangelina Anderson y Maxi Kilates y recuerdan denuncias del pasado

Carolina Molinari dio detalles del supuesto acercamiento: “El sábado pasado la vieron ir de incógnito a ver a un cantante a un festival, invitada por él. Estaba detrás del escenario, con gorrita y muy escondida. Él es Maxi Kilates”.

Sin embargo, la información encendió alertas dentro del programa. Marisa Brel, cercana a Lucila Villar, no dudó en lanzar una advertencia sobre el pasado del músico. “Le hizo de todo, todo lo que está mal”, expresó de manera contundente.

Pepe Ochoa profundizó sobre la relación que mantuvieron Maxi Appap y la ex Gran Hermano. “Ella se separó porque él le fue infiel con muchas mujeres y, además, había situaciones de maltrato verbal. Durante el último tiempo de la relación, ella lloró mucho”, aseguró el panelista.

Las críticas continuaron con el testimonio de Juli Argenta, quien afirmó que una amiga cercana también tuvo un vínculo con el cantante. “Es un impresentable, tóxico, rozando lo psicópata. Tuvo tres relaciones, tres hijos y fue muy desprolijo con las madres. Ojalá hoy tenga ese tema resuelto”, lanzó sin filtros..