Jared Leto quedó fuera de una película con Al Pacino tras nuevas denuncias por presunta conducta sexual

El actor y músico estadounidense Jared Leto fue apartado de una importante producción de Hollywood luego de que salieran a la luz nuevas denuncias por presunta conducta sexual inapropiada. Las acusaciones, difundidas a partir de una investigación de la BBC, involucran a cuatro mujeres y se suman a al menos diez señalamientos de características similares que pesan sobre el artista.

Según el informe, los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando el líder de 30 Seconds to Mars tenía entre 30 y 40 años. Las denunciantes sostienen que eran adolescentes, algunas de ellas menores de edad, al momento de los presuntos episodios.

Lo bajaron de una película con un elenco de estrellas

A raíz del impacto de las acusaciones, Jared Leto dejó de formar parte de Assassination, el thriller político dirigido por Barry Levinson, ganador del Oscar por Rain Man.

La película reúne a figuras de primer nivel como Al Pacino, Brendan Fraser, Jessica Chastain y Bryan Cranston. De acuerdo con la información difundida, el actor ya se encontraba en la etapa final de negociación para incorporarse al proyecto cuando la producción decidió dar marcha atrás.

La salida de Leto obligará incluso a realizar modificaciones en el guion, escrito por David Mamet, para adaptarlo a los cambios en el elenco.

Qué dicen las denuncias contra Jared Leto

La investigación de la BBC recoge el testimonio de cuatro mujeres que relataron distintos episodios ocurridos cuando eran jóvenes.

Una de ellas afirmó que fue agredida sexualmente por el actor en el baño de un motel cuando tenía 17 años.

Otra denunciante aseguró que Leto intentó abusar de ella después de quedarse a solas en una habitación de hotel, cuando ella tenía 19 años.

Una tercera mujer sostuvo que mantuvo relaciones sexuales con el artista cuando tenía 17 años en California y que, posteriormente, él habría minimizado la situación durante una conversación.

La cuarta denunciante afirmó que fue manipulada por el músico cuando tenía 16 años y que recibió llamadas telefónicas con contenido sexual explícito.

La respuesta de Jared Leto

Tras la publicación del informe, los representantes del actor difundieron un comunicado en el que rechazaron categóricamente todas las acusaciones.

«Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida», aseguró Leto.

En el mismo mensaje agregó: «Estas acusaciones son absolutamente y categóricamente falsas».

Por el momento, el actor no enfrenta una condena judicial vinculada con estos hechos, mientras las denuncias y la investigación periodística continúan generando repercusiones en la industria cinematográfica.