Felipe Fort habló de su deseo de ser padre soltero y seguir el camino de Ricardo Fort

La historia de Ricardo Fort como padre soltero por vientre subrogado vuelve a cobrar protagonismo, esta vez desde la voz de su hijo, Felipe, quien habló sobre ser papá soltero.

El hijo de Ricardo Fort contó que planea ser padre soltero a los 27 años

Felipe, que está a meses de cumplir 22, habló abiertamente sobre su deseo de convertirse en padre joven y seguir, en parte, el camino que marcó “El Comandante”, quien fue pionero en la Argentina al formar una familia de manera individual y sin ocultamientos.

En una entrevista para Infobae, el heredero del emporio chocolatero fue contundente al proyectar su futuro, donde se imagina siendo papá alrededor de los 27 años y, muy probablemente, como padre soltero.

“En cinco añitos, seis. Y ser padre soltero: hacer lo mismo que hizo Ricky. Es lo más probable”, expresó, dejando en claro que la paternidad es un objetivo central en su vida, incluso a una edad temprana.

Felipe explicó que su decisión está ligada a una cuestión práctica y emocional, ya que según detalló, formar una familia con una pareja dependerá de encontrar a la persona indicada, algo que no está dispuesto a forzar.

“Si quiero tener un hijo con una madre, tengo que encontrar a la persona perfecta. Si no, sería padre soltero”, señaló, marcando una postura madura y reflexiva frente a un proyecto tan trascendental.

Por último, el joven reflexionó sobre el vínculo padre-hijo y confesó que le gustaría tener un varón para vivir una experiencia que siente pendiente: “Quiero recuperar esa relación padre-hijo”