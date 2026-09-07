Temporada de ballenas en la Patagonia: el Conicet reveló el nuevo censo aéreo en Chubut

La ballena franca austral es una de las especies más emblemáticas de la Patagonia, en la Argentina tiene la categoría de Monumento Natural Nacional. Todos los años, entre junio y noviembre, llega a las costas de Península Valdés (Chubut) para reproducirse y criar a sus ballenatos antes de emprender largos viajes en busca de alimento. Y todos los años, un equipo de científicos se sube a una avioneta para contarlas.

Ese trabajo tuvo su primera edición de la temporada 2026 el domingo 6 de septiembre. El resultado fue de 1.375 ballenas francas australes distribuidas a lo largo del litoral de la península, de las cuales 409 eran crías recién nacidas o de pocos meses.

¿Cómo cuentan ballenas desde el aire?

El método se llama censo aéreo y consiste en sobrevolar la costa en una avioneta liviana para localizar y contar a los animales a simple vista, uno por uno.

Del vuelo participaron las investigadoras Aylen Chalkobski y María Constanza Marchesi y el investigador Mariano Coscarella, integrantes del Laboratorio de Mamíferos Marinos (Lamama) del Cesimar-Conicet. El piloto Pedro Domínguez, del Aeroclub de Puerto Madryn, fue el encargado de manejar la avioneta, con el apoyo de la Cámara Patagónica de Empresas de Avistaje (Capea).

Como ocurre casi todos los años por estas fechas, la mayor concentración se vio en El Doradillo, cerca de Puerto Pirámides y en el golfo San José. También hubo ejemplares solitarios repartidos en distintos puntos de la costa externa de la península, esos tramos más expuestos al mar abierto.

Durante el vuelo, el equipo se encontró con algo que no esperaba, dos grupos de delfines oscuros nadando en la zona de El Doradillo. Es una especie que vive habitualmente en la región, pero que rara vez se deja ver en este tipo de sobrevuelos costeros, así que el hallazgo fue una sorpresa para los investigadores.

¿Hay menos ballenas?

La cifra de este año es bastante menor a la de 2025, cuando el censo había marcado un récord histórico de 2.110 ejemplares. Pero los investigadores del Lamama piden poner ese número en contexto ya que se trata de una población que, de manera natural, sube y baja de un año a otro.

«El año pasado registramos un récord histórico en 25 años de censos y, en ese sentido, fue un caso excepcional. No esperábamos encontrar nuevamente esa misma cantidad de ballenas. El relevamiento de este año se encuentra dentro de valores normales para una población que presenta fluctuaciones cíclicas», explicaron desde el equipo.

La fecha, además, puede explicar buena parte de la diferencia. El censo de 2025 se hizo a mediados de agosto, mientras que el de este año se hizo casi un mes después, el 6 de septiembre. «Creemos que la diferencia responde a una combinación de factores, pero principalmente a la fecha y al área cubierta por el conteo. Para esta época, muchos animales pueden haberse desplazado hacia sectores más internos del golfo Nuevo y nuestro relevamiento se realiza sobre la franja costera», señalaron los investigadores.

Es posible que ese mes de diferencia haya hecho que parte de las ballenas ya se hubieran movido hacia adentro del golfo, fuera del alcance del vuelo.