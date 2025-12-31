Tiernas postales de Alex Caniggia y Melody Luz disfrutando en la Patagonia

Tras un 2025 cargado de exposición y desafíos personales, la pareja de Alex Caniggia y Melody Luz decidieron alejarse del ruido mediático para refugiarse en la calma de Bariloche, para iniciar el año nuevo desde la Patagonia.

En una apuesta por el reencuentro familiar y las «segundas oportunidades», el hijo del «Pájaro» Caniggia compartió un álbum íntimo de su travesía por el sur argentino, donde la naturaleza y el crecimiento de su niña, Venezia, fueron los grandes protagonistas de los últimos días del año.

Relax en la Patagonia para Alex Caniggia y Melody Luz: montañas, lagos y juegos en familia

La travesía, reflejada en las redes sociales de los protagonistas, mostró a la familia recorriendo miradores emblemáticos y bosques frondosos. En una de las imágenes más celebradas, se puede ver a Alex y Melody junto a Venezia en un mirador con vistas a las aguas turquesas de los lagos patagónicos, bajo un cielo despejado que enmarcó su espíritu de desconexión.

Alex Caniggia y Melody Luz, descansando en la Patagonia.-

«Nada como nuestra Patagonia, sus sabores y su gente«, reflexionó Melody Luz en su cuenta de Instagram, donde aprovechó para dedicarle un mensaje de amor al mediático: “Te amo y nuestra nena es lo más increíble del mundo”. El álbum incluyó momentos de complicidad, como una foto de Alex jugando en el piso con Venezia, demostrando el costado más lúdico y tierno del «Emperador».

Las aventuras de Alex Caniggia y Melody Luz entre bosques y cascadas

La escapada no solo fue descanso, sino también exploración. La familia visitó diversas cascadas y senderos rodeados de vegetación autóctona. Una de las postales más espontáneas capturó a Venezia sentada sobre una roca frente a una caída de agua, con un gesto de asombro que conmovió a sus seguidores.

Melody Luz y su hija disfrutando en la Patagonia.-

Melody, quien se mostró relajada y en contacto pleno con el entorno natural, destacó la importancia de este viaje para «coronar» un ciclo lleno de aprendizajes. Lejos de las polémicas que marcaron parte de su año, la pareja se enfocó en fortalecer su vínculo y disfrutar de las primeras experiencias de su hija en los paisajes más emblemáticos de Río Negro.