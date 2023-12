«Furia» contra todos en Gran Hermano: La jugadora decidió «yo no me aíslo más»

La tensión crece dentro de la Casa de Gran Hermano, luego de varios días en que Juliana «Furia» Scaglione se volvió la protagonista de los conflictos. De hecho, una de sus actitudes en las últimas horas derivó en una sanción que la llevó a placa, junto al gaucho Williams López, antes de la Gala de Nominación este miércoles.

Las imágenes de las últimas horas de Gran Hermano muestran a «Furia» plantándose ante sus compañeros de Casa, sobre todo porque sintió haber sido rezagada por los «hermanitos»: fundamentalmente, aquellos que no forman parte de su grupo.

Así que después del escándalo del miércoles con Williams López, «Furia» se sentó con sus compañeros y señaló que no se va a aislar más. «La Casa es de todos, no de los poquitos que me odian. Si yo reacciono como reacciono, es porque me aguanto un montón de cosas» se defendió Juliana, en medio de caras largas de sus pares.

La discusión continuó con un intercambio con Sabrina Cortez. La relación entre ellas es tirante desde el comienzo de la competencia, ya que la chica entró durante la segunda gala del programa y ganó la prueba del líder, lo que llenó de ira a «Furia».

«Qué te hice yo a vos. Todas las semanas entro a la habitación y me dicen ‘suripanta’. Vos me hiciste al costado, todos me dejaron de lado, todas las chicas me dejaron de hablar» le reprochó Sabrina a «Furia» en esa conversación que, finalmente, no llegó a ningún lado.

Qué decidió Gran Hermano tras la pelea entre Juliana “Furia “ y Williams

Este martes por la noche, Santiago Del Moro, conductor de Gran Hermano por Telefe, comunicó la decisión que había tomado la producción del programa tras el escándalo entre «Furia» y el gaucho Williams. Luego, fue «Big» quien le comunicó personalmente a los «hermanitos» qué se decidió.

Primero, Gran Hermano les anunció a los participantes que rechaza el gesto de Juliana y la reacción de Williams y que, «tras analizarlo en detalle», tomó la decisión de sancionar a ambos.

Sentenció entonces: «ustedes dos están nominados»; además, ninguno de los dos podrá votar en la Gala de Nominación de este miércoles, ni ser salvados por el líder de la semana que se define en estas horas. «Que la conducta no vuelva producirse», les advirtió la producción.