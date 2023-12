Una violenta pelea entre Juliana «Furia» y Sabrina obligó a Gran Hermano a intervenir en la Casa

La permanencia de Juliana «Furia» Scaglione en Gran Hermano desestabilizó a la Casa y a los «hermanitos», que ya la enfrentaron por sus dichos contra Sabrina Cortez y generaron un llamado de atención de parte del «big».

Todo comenzó porque Juliana, después de haberse quedado tras el domingo de Eliminación, le dijo a Sabrina «mogólica» de manera despectiva, como insulto. La última líder la cruzó por el uso de esa palabra y «Furia» desató una batahola, a los gritos, dentro de la Casa.

«Me van a tener que bancar una semana más» se defendió Juliana, en un ida y vuelta en el que Martín Ku, el jugador de Viedma, intentó frenarla para bajar las revoluciones dentro de la Casa de Gran Hermano, con escaso resultado.

Por esa razón, y ante la ira desatada de Juliana «Furia», debió mediar Gran Hermano y emitió un comunicado respecto de los desagradables hechos de los que los espectadores fueron testigos.

El duro comunicado de Gran Hermano ante la pelea de Furia y Sabrina

Luego de la fuerte pelea entre Sabrina Cortez y Juliana Scaglione, Gran Hermano emitió un duro comunicado para retar a los jugadores por no cumplir con las normas elementales de convivencia, tal como establece el juego. La líder de la semana fue la encargada de leer la determinación y el llamado de atención.

“Las peleas, las discrepancias y los conflictos forman parte de este juego. No voy a pretender que no existan desacuerdos entre ustedes, pero no permitiré la falta de respeto, el lenguaje soez, el insulto permanente y el agravio como forma de manifestarse” les dijo Gran Hermano a los participantes del reality.

El comunicado indicaba que los «hermanitos» tienen «la libertad para expresarse como deseen, pero exijo que cuiden la manera en que lo hacen, sin apelar a términos desubicados u ofensivos”. Si no cumplen las normas, los jugadores podrían ser sancionados.