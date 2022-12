Gran Hermano 2022: por qué Agustín pasó de ser el favorito a uno de los más odiados

Cuando parecía que Agustín Guardis tenía el camino asegurado hacia la final de Gran Hermano, se convirtió en uno de los participantes más odiados por el público. El analista político de 25 años, a quienes los televidentes bautizaron «Frodo» por su parecido con el protagonista de El Señor de los Anillos, había logrado generar empatía a raíz de las burlas que recibía de parte de sus compañeros, pero en los últimos días protagonizó varias polémicas.

Más integrado en el grupo que queda dentro de la casa, el joven oriundo de La Plata no solo pone en práctica sus estrategias para generar disturbios con el objetivo de marcar el rumbo de las nominaciones, sino que su trato a las mujeres y algunos comentarios que ha hecho en el reality hicieron que muchos se bajaran de la «frodoneta».

Primero, se mostró interesado por Julieta Poggio y planteó sus pasos a seguir en caso de que ella no lo correspondiera. «En cualquier momento la encaro de una, ya fue, ya se me está acabando la paciencia. Muy respetuoso fui, demasiado. No, pero es hermosa, boludo. Me calienta que sea así… No estaría con alguien así en pareja pero sí para estar un rato. Qué linda. Y si no, no pasa nada. La mando a placa y a la mierd…, la saco», le dijo a Alexis «Conejo» Quiroga días atrás. Y enfatizó en que la modelo usa «ropa provocativa», como shorts y polleras cortas o calzas.

En ese contexto Julieta comenzó a sentirse incómoda por la forma en la que la mira: «Agustín me incomoda, así como que me mira muy cerca y cuando me habla no lo puedo mirar a los ojos porque pienso ‘dejá de mirarme un poco'», le comentó a Nacho Castañares y María Laura «Cata» Álvarez. Y como si eso fuera poco, en su primera visita al debate tras quedar eliminada, Cata contó que Guardis se masturbaba en la habitación con sus compañeros presentes.

El comportamiento de Agustín para con Julieta hizo que ganara varios detractores. Pero más allá de lo que muestra dentro de la casa más famosa del país, lo que terminó de hundirlo fueron sus declaraciones sobre las chicas con las que ha salido antes de entrar al reality. En una charla con Conejo, Maxi y Marcos, estaban hablando de las fotos con poca ropa que les mandaban y qué hacían con ellas. «Tengo guardado en el Drive todo, así que si se mandan algún moco, agarro la carpetita y…», dijo en tono amenazante y para colmo, ninguno de sus compañeros le señaló la gravedad de su accionar.

Thiago es el nuevo líder en Gran Hermano 2022

Thiago es el nuevo líder de la semana en Gran hermano 2022. En la anterior semana había sido Romina. En esta oportunidad, en la definición Thiago venció a Nacho. Ahora tendrá inmunidad y podrá el jueves salvar a uno de sus compañeros nominados.

NA