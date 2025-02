Gran Hermano: Jenifer habló de cuando le pegó a su ex, Ricardo Centurión: “pónganse un poco en mi lugar” 

Jenifer Lauría, participante de Gran Hermano y ex pareja del futbolista Ricardo Centurión, rompió el silencio sobre el incidente captado por cámaras de seguridad donde se la ve golpeando a Centurión. En una reciente declaración, Jenifer ofreció su versión de los hechos ocurridos el 6 de febrero de 2021.

Jenifer de Gran Hermano, habló de cuando le pegó a su ex, Ricardo Centurión

“Eso fue el 6 de febrero del 2021. Él se va a entrenar a la mañana, me manda un mensaje diciéndome que no venía a comer porque se juntaba con los amigos en Nordelta. Le dije que por favor no se meta en problemas porque hacía poco había pasado lo de la denuncia de Vélez con todos los jugadores”, comenzó relatando Jenifer.

La situación se complicó cuando, a las 5 de la tarde, Jenifer le escribió: “Me escribió tu familia que vamos a ir a comer. ¿Qué onda?”. Sin recibir respuesta de Centurión, minutos después le llegó un video donde él aparecía en un barco rodeado de chicas. “Nunca volvió a casa. Lo vuelvo a ver recién el 8 de febrero”, continuó Jenifer, añadiendo que en ese momento estaba embarazada de cinco meses.

Jenifer reconoció que la violencia está mal, pero pidió empatía: “Obviamente que está mal la violencia, pero pónganse en mi lugar. Yo estaba embarazada esperándolo a él para ir a un cumpleaños”. Según su relato, Centurión se tiró al suelo al ver que llegaba la madre de Jenifer, negando así que hubiera quedado noqueado como se especuló. “Es mentira que quedó noqueado. La hermana salió de la casa y me quiso pegar”, aclaró.

Finalmente, Jenifer aclaró que “fue la única vez que yo reaccioné de esta manera. Yo quería estar con él, no me importó todo lo que me hizo”.