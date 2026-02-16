Yanina Latorre vs Beto Casella: el enfrentamiento que sacude la pantalla de América poco antes de su debut

Lo que parecía ser una tregua tácita en una de las enemistades más longevas del espectáculo argentino saltó por los aires este fin de semana. El detonante fue un descargo de Beto Casella (65) emitido en la madrugada sobre los dichos de un colaborador de su ciclo, pero la respuesta de Yanina Latorre (56) transformó una disculpa institucional en un campo de batalla personal.

Entre acusaciones de censura, hostigamiento y términos como «viejo payaso» y «machirulo de cuarta» de parte de Yanina Latorre, la tensión alcanzó un punto de no retorno. La interna no es menor: el próximo miércoles 18 de febrero 2026, Casella debuta con BTV en la pantalla de América, convirtiéndose en compañero de pasillo de su mayor detractora.

«Se te acabó el cuentito»: el fuerte cruce que sacudió las redes entre Yanina Latorre y Beto Casella

El conflicto escaló cuando Latorre cuestionó el horario del comunicado de Casella: «El descargo a las 3 am. Se ve que no puede dormir«. La réplica del exconductor de Bendita no se hizo esperar, apelando a la historia personal de la panelista: «Lo que no sé es cómo se duerme habiéndole arruinado la vida a tantas personas, sobre todo mujeres«.

Lejos de retroceder, la «angelita» más picante de la televisión redobló la apuesta con una acusación que caló hondo en la sensibilidad social: «Sos homofóbico y misógino, y para tapar tu error querés atacarme a mí«. Según Latorre, el conductor utiliza su rol de poder para humillar mujeres y habría intentado, en reiteradas ocasiones, «bajarla» de diferentes medios de comunicación apelando a directivos de canales.

Yanina Latorre y el «Factor Arruza», que encendió Beto Casella

Un punto álgido de la discusión se dio cuando Casella se refirió a la panelista por su apellido de soltera: «¿Sabés lo bien que se duerme, Arruza?». Este gesto fue interpretado por Yanina como un intento sistemático de quitarle entidad y despojarla de su marca personal construida en la última década.

«¿Me llamás por mi apellido de soltera para quitarme entidad? Amoooor, soy YANINA y punto«, disparó ella, reforzando su posición frente a lo que denomina un comportamiento de «machirulo de cuarta«. Por su parte, Beto negó cualquier tipo de pedido a las autoridades de América TV para perjudicarla, asegurando que le «daría vergüenza» recurrir a tales métodos de censura.

Interna en América entre Yanina Latorre y Beto Casella: ¿qué pasará el 18 de febrero?

La preocupación en los pasillos de Fitz Roy 1650 es palpable. Con el estreno de BTV previsto para este miércoles, el canal se encuentra ante una situación de «convivencia forzada» extremadamente volátil. Casella propuso, con tono desafiante, organizar un debate con público para dirimir sus diferencias, una oferta que Latorre parece haber rechazado de plano al sostener que ya no le tiene «miedo como antes».

La pregunta que se hace toda la industria es cómo gestionará la gerencia de programación el cruce de estas dos figuras que, además de compartir pantalla, manejan los mayores niveles de engagement y audiencia de la señal.