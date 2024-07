Jey Mammón, debutó en su programa «Las tardes de Jey» acompañado de dos grandes figuras: ¿Cuáles fueron las repercusiones?

Jey Mammón comenzó con su nuevo ciclo “Las tardes de Jey” por la pantalla de NET TV. Con la producción y el apoyo fundamental de Gustavo Sofovich, el ciclo arrancó puntual a las 18.

En Socios del Espectáculo, el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares para Canal Trece, dieron todos los detalles del polémico regreso de Jey Mammon. «Ayer debutó en Net TV. Por un lado un programa de mucho nivel porque tener a Palito Ortega y Evangelina Salazar significa que hay famosos que están dispuestos a continuar yéndole a Jey a la tele. Y por otro lado escándalo porque hay intimidades con cambios de horario, gente enojada», contó el conductor.

Un canal revolucionado por la llegada de Jey Mammón

Con la llegada de Jey muchos de los programas que estaban alrededor tuvieron que salir repetidos porque todo tenía que estar en función de Jey Mammón, todo estaba parado. Todo el despliegue estuvo a cargo de Gustavo Sofovich, la inversión estuvo detrás de él. La llegada de Jey a Net generó mucho revuelo. Lo concreto es que Héctor Maugeri empezó a caminar por las paredes cuando se enteró, al aire, que le sacaban el horario», contó Nancy Duré.

Empezaron un miércoles porque era el día que podían ir Palito Ortega y Evangelina Salazar al piso. Son amigos íntimos y no le iban a decir que no, esto genera un efecto domino. La expectativa del canal era grande porque es una apuesta grande, generando también el resentimiento de los otros conductores del canal porque ninguno quiere hacer el pase con él», continuó Nancy Duré.

El rating del programa no fue el esperado

«Él remarcó en el programa ‘tenemos muchos auspicios’, nosotros habíamos dicho que a él le estaban costando los auspicios, filtrado por gente del canal. Las autoridades del canal dijeron, bueno si nos jugamos por esta figura mínimo tenemos que tocar dos puntos de rating. Es mucho para Net y poco para otros canales. La realidad fue un 0.2. Es el número que hace el canal, pero el programa que estaba antes en ese mismo horario llegaba a hacer 0.5, El Impertinente de Tomás Dente», siguió.

Según la información brindada por Socios del Espectáculo, «el tema es lo que pasó por atrás, porque Jey estaba muy contento, pero en el medio los números no marcaban lo que querían. En un momento Gustavo Sofovich dice detrás de cámara: ‘este programa tiene que ir a las ocho’. Se lo hacen llegar a Jey Mammon y a las 19:13 hs Jey Mammon dice ‘a partir del lunes vamos a ir a las 20 hs’», reveló la periodista.

Finalmente, Socios presentó un último momento: «Estoy hablando con Jey y está muy contento con lo que pasó ayer. Dice que está preparando el programa de hoy, que al aire se entera el cambio de horario, que pensó que era un chiste y tuvo que anunciarlo. El programa se va a llamar Las Noches de Jey. Dice que es fan de Maugeri, que lo ama, y que él no tiene nada que ver con esto», contó Paula Varela, a lo que Adrián Pallares replicó: «Es un amor no correspondido Jey».

Cómo fue el arranque del programa

«Amigos, volví a la televisión más vivo que nunca. Todo vuelve. Se volvió a la riñonera, a la pasión por Messi y por la Scaloneta. Se volvió a separar Wanda Nara«, enumeró con humor. Después de realizar una recorrida por el estudio donde se destacan sillones, los cuadros de sus gatos López y García y su aliado incondicional, el piano; presentó a la «Barbie negra».

Luciendo un sentador vestido azul y su simpatía habitual apareció Anamá Ferreira, que contó que estará todos los días para presentar los “regalos” que llegan al programa. El primero de esos obsequios fue un sobre que supuestamente enviaba Karina Mazzocco y contenía un resultado de ADN que demostraba que “Virginia de Gran Hermano es hija de Lilita Carrió”. Otro de los regalos fue la medalla que “Bolsonaro le entregó a Milei”, según aclaró la modelo. “Es el símbolo de la heterosexualidad para evitar que te merodeen por atrás. Llegó tarde el regalo”, aclaró pícaro el conductor.

Terminados los regalos, se escuchó el mensaje que Susana Giménez le envió al conductor donde le deseaba lo mejor y le recordaba que su programa le encantaba.

Jey Mammón y el humor como recurso

El siguiente segmento de humor fue una canción “para viralizar”, según explicó Jey y donde se le canta a la persona lo que quiere escuchar. El primer destinatario fue Eduardo Feinmann y la canción aclaraba: “Eduardo quiero ser tu amigo. Me hace vomitar ver a Cristina pero al gobierno no vuelve más, te lo juro Eduardo no vuelve más” para finalizar con un desopilante pedido “Eduardo sos lo más, saludame en La Nación más”.

El humor siguió con la parodia “Por el Munro”, donde Estelita, uno de los personajes emblemáticos de Jey, viajó con Anamá a un Río de Janeiro falso para visitar Copacabana y una favela.

Jey Mammón y dos invitados de lujo: Palito Ortega acompañado de Evangelina Salazar

Pero sin duda, el momento más fuerte y emotivo del programa fue la presencia de Ramón “Palito” Ortega, que ya estaba anunciado pero que llegó junto a una invitada sorpresa: Evangelina Salazar. “Te veo en casa comiendo asado pero quería verte en la televisión”, explicó Evangelina su presencia.

El conductor le preguntó a Palito: “¿Qué te hizo tan amigo de los amigos?”. Palito aseguró que le da valor a la amistad y que por esto “se debe estar en lo bueno, lo malo, lo regular”. Recordó cuando visitó a Charly García en la clínica donde estaba internado y le pidió que lo sacara de ahí. “Y nos fuimos a Luján un año”, siguió, a lo que Evangelina acotó con humor: “Y me dejó a mí”.

Palito recordó que para Charly estar en su estudio de música “fue la terapia más importante, se sentaba a cualquier hora y tocaba”. Sin ponerse en el rol de héroe aseguró: “Creo que la vida te da la oportunidad de mostrarle a la gente el cariño y el respeto que uno le tiene”.

Pero si lo que hizo Palito por Charly es conocido lo que quizá no es tan conocido es lo que siguió narrando. Recordó su amistad con Monzón, cómo lo veía en su época triunfal de boxeador y que hasta filmaron juntos una película. Cuando el ex campeón mundial fue condenado por la muerte de Alicia Muñiz lo continuó visitando en el penal de Santa Fe. “No me parece humano estar solo en lo bueno”, expresó.

Con Información de Exitoína y El intransigente