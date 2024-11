Jimena Barón con desmintió los rumores de separación con Matías Palleiro

Jimena Barón se fue de vacaciones junto a su hijo Momo mientras que su novio Matías Palleiro se encuentra solo en Miami, Florida. Esto despertó los rumores de un distanciamiento entre la pareja, debido a que suelen compartir sus viajes en familia.

Jimena Barón hizo un descargo en redes

En las últimas horas, la cantante utilizó sus redes sociales para hablar sobre los rumores que giran alrededor de ellos y desmintió una separación.

“Mi marido precioso está en Miami haciendo negocios, lo cual me alegra muchísimo porque yo no quiero trabajar. Solo quiero que se haga rico, me haga un pibe y esperarlo en casa con pan casero”, escribió Jimena junto a una foto de Palleiro con su computadora y tomando mate.

En la siguiente historia de Instagram, la cantante aclaró que simplemente se tomó un viaje con su hijo porque tiene una vida, además de su relación.

“Me llama la atención como cada vez que viajamos separados muchos flashean separación y me pregunto si no es raro que no les resulte normal y sano tener vidas propias además de la vida en pareja. Aprovecho y no solo lo recomiendo, sino que confirmo que es la clave para el éxito”, expresó.

Algo que llamó la atención de los usuarios, es que Jimena se refirió a su pareja como su “marido” lo que deja en claro que la relación esta en su mejor momento y muy lejos de una separación como quisieron instalar algunos portales.