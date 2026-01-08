Jimena Monteverde blanqueó un trauma de la infancia que la marcó: “Tiene algo muy triste” 

Jimena Monteverde celebró su cumpleaños conduciendo La cocina rebelde y, ante la pregunta de Coco Carreño, se animó a revelar el trauma de su infancia que todavía hoy la sigue marcando.

“¿Puedo hacerte una pregunta en el día de tu cumpleaños?”, le dijo Coco Carreño. “Sí, por supuesto”, le dijo Jimena.

El triste recuerdo de Jimena Monteverde en el día de su cumpleaños

“¿A Capricornio le gusta celebrar los cumpleaños?”, quiso saber su colega.

“Mirá, Capricornio tiene algo muy triste, es una película muy triste, y es que Capricornio cumple cuando todo el mundo está de vacaciones, nunca nadie. Entonces, siempre los festejos eran tristes”, reveló la cocinera.

“Los compañeritos del colegio estaban todos de vacaciones”, le comentó Coco.

“No, ¿sabés lo que me pasaba? Ilusa de mí, daba la tarjetita el último día de clases. ¿Quién se iba a acordar que el 8 de enero era mi cumpleaños?”, insistió.

“Y encima dos días después del Día de Reyes y enseguida después de las Fiestas”, le hizo notar.

“Era una tristeza total, así que ahora, de grande, festejo”, reconoció Monteverde.

Jimena Monteverde respondió al descargo de Maru Botana: ¿Qué dijo?

Jimena Monteverde apuntó contra Maru Botana durante una entrevista con Héctor Maugeri, para la revista Caras. Monteverde deslizó que su colega la había bajado de un canal justo cuando estaba a punto de estrenar un nuevo programa. “Ella no quería competencia, pidió exclusividad y terminó sacándonos del aire”, reveló Jimena, refiriéndose al debut de Botana en dicha señal.

Matías Vázquez, uno de los panelistas de Socios del Espectáculo, sumó una versión más pragmática que explicaría el trasfondo de la pelea. “A mí me llegó que todo se trata de un tema de auspicio. No es ni Maugeri ni ninguna otra persona, sino una cuestión de plata”, aseguró. Según él, Monteverde se habría quedado con una marca que antes patrocinaba a Botana, lo que habría provocado un desencuentro entre ambas cocineras.

Después del descargo de Maru Botana, Monteverde se hizo eco de sus palabras y expresó, frente a la cámara del programa de El Trece: “No nos conocemos pero bueno, pasó hace mucho tiempo. Agradezco a todos los medios del espectáculo, porque todo el mundo habló bien de mí, de Coco, del grupo que trabajaba”.

Luego, sostuvo que el trato que recibió le pareció una injusticia. “Fue todo muy raro, también calculo que también fueros cosas raras de manejos del canal. Me pareció injusto, me pareció triste que por una persona se dejé a todo un equipo sin trabajo”, reconoció.

Finalmente, en tono irónico, lanzó una indirecta a Botana diciendo: “Solamente digo que la gente del medio se conoce toda, y yo estoy totalmente tranquila de mi actuar delante y detrás de cámara”.