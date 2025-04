Juli Poggio, enfurecida con los hombres en los boliches: «no pueden ser tan p…»

En vivo por Rumis, el programa de streaming que co-conduce, la influencer Juli Poggio se quejó del comportamiento de los hombres en los boliches. «No me agarres la mano. No me toques el pelo. No me des la boquita porque no te conozco«, criticó la ex «hermanita». Mira lo que dijo.

“Piensan con la de abajo”



🗣️ Juli Poggio tiró sus factos sobre los hombres que encaran en el boliche pic.twitter.com/jFzNashDOE — Resumido.info (@Resumidoinfo) April 23, 2025

«Se piensan que pueden hacer cualquier cosa y no es así»: el enojo de Juli Poggio

Este miércoles al mediodía, la exjugadora de Gran Hermano, Juli Poggio, se quejó de los varones que se desubican en los boliches con al excusa de que «están de levante». La conversación se dio en Rumis, el programa de streaming que integra junto a figuras como Lizardo Ponce y Lola Latorre.

“Hombres en el boliche. No me gusta que me toquen. No me gusta que me digan cosas al oído. Ya sé que estoy linda. Ya sé que tengo rico perfume. No me lo puse para vos. Asqueroso de mierda”, comenzó diciendo la influencer, visiblemente enojada.

“No me agarres la mano. No me toques el pelo. No me des la boquita porque no te conozco y no quiero hablar con vos. Son demasiadas las veces que tengo que educar en una noche y no me voy a cansar de hacerlo”, siguió contundente Juli.

“Tienen que aprender y que ojalá que eso les sirva para aprender. No pueden ser tan pajeros. Porque tomándose una copa se piensan que pueden hacer cualquier cosa y agarrar una mina. No es así. No hay chance si me encarás. Si yo quiero estar con un pibe es porque yo te busqué. Listo”, concluyó la streamer, ante el aplauso de sus compañeros, quienes coincidieron con su opinión.

El clip del momento se viralizó en las redes sociales y si bien algunos usuarios están de acuerdo con la influencer, otros la criticaron duramente.