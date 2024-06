Justin Timberlake fue arrestado en Nueva York: ¿Cuál fue el motivo?

Justin Timberlake fue detenido por la Policía y arrestado por haber manejado por las calles de Nueva York en estado de ebriedad.

Un representante del Departamento de Policía de Sag Harbor dijo a TMZ que el cantante se encuentra actualmente bajo custodia en su estación, aunque no revelaría más información hasta que salga un comunicado que arrojará más luz sobre la situación.

¿En que contexto fue arrestado Justin Timberlake?

Justin fue a reunirse con amigos en un hotel el lunes por la noche en Sag Harbor para cenar, y alrededor de las 12:30 se subió a su auto para regresar a donde se hospedaba, aunque fue detenido casi inmediatamente después de tomar el volante.

Timberlake está de gira en este momento; actuó por última vez en Miami el 15 de junio y se espera que pueda continuar sin problemas tras comparecer ante el tribunal este martes. El artista tiene previsto realizar dos conciertos en Chicago esta semana y dos en Nueva York la próxima semana.

Lo que dicen los medios sobre el arresto de Justin Timberlake

Reportes de Daily Mail aseguran que Justin no se alejó demasiado del hotel donde estaba cenando con sus amigos, ya que siempre hay elementos de la policía en los alrededores asegurándose que no haya conductores alcoholizados. Si bien, confirman que Timberlake fue arrestado, también reiteran que no hubo “drama” al momento de ser llevado por los policías.

“Justin había salido a cenar con unos amigos y había coches de policía apostados fuera del restaurante, como casi todas las noches. Buscan a gente que sale después de medianoche y que podría haber estado bebiendo. Justin salió a las 12:30 de la mañana y fue detenido nada más salir. Nadie resultó herido y no hubo ningún drama en la escena”, compartieron las fuentes.

Hasta el momento, el equipo de Justin no se ha pronunciado respecto al arresto.