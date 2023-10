Kennys Palacios habló sobre la enfermedad de Wanda Nara: «No tenía un indicio»

Wanda Nara se encuentra atendiendo a su salud, luego de ser diagnosticada con leucemia, mientras intenta sostener su vida cotidiana junto a su familia y su momento profesional, concentrada en el Bailando de Italia, que se emite por RAI 1.

En ese contexto, su amigo y peluquero Kennys Palacios contó cómo fue el momento en que Wanda Nara supo que las cosas no estaban bien. «Se hizo unos estudios de rutina, antes de viajar, porque se iba a los dos días, y los estudios salieron mal. Ahí se internó» contó el participante de Bailando 2023 en Argentina en diálogo con «Intrusos».

Según contó Kennys, «yo le arreglé el estudio y no me respondió en todo el día, lo que fue raro. Después me mandó un WhatsApp y ahí me contó«.

Antes del chequeo de rutina, Kennys Palacios contó que Wanda Nara «no tenía un indicio de nada». «Mucho no le pregunto, trato de no meterme en ese tema. Hablamos otras cosas» indicó el peluquero sobre su actual ida y vuelta con la esposa de Mauro Icardi.

Finalmente, el participante del Bailando 2023 indicó que «de la clínica filtraron todo». «Puede que ella estuviera cansada, pero las filmaciones de MasterChef eran agotadoras» concluyó Kennys Palacios sobre la falta de síntomas de Wanda Nara.

Wanda Nara confirmó que tiene leucemia

Finalmente, el último sábado Wanda Nara decidió romper el silencio en las redes, contestar las consultas de sus seguidores y hablar a fondo de su diagnóstico. “¿Qué enfermedad tenés?”, fue la consulta que le hizo llegar un usuario. A lo que la esposa de Mauro Icardi optó por volcar sus sentimientos: “Leucemia”, comenzó diciendo.

Luego explicó: «Al principio le decía esa cosa que tengo yo. Después pude decirle esa enfermedad. Y ahora lo llamo por su nombre». En tanto, en clara referencia al cuestionado anuncio de Jorge Lanata, Wanda Nara cerró su respuesta diciendo: «Perdón a quien sintió que debía anticipar mis propios tiempos».

Hace pocos días, Wanda Nara había hablado sobre cómo había cambiado su vida luego del diagnóstico y por los tratamientos que está llevando adelante. «Es todo una incertidumbre y cada semana que voy a recibir los resultados, se me corta el aire», declaró en una entrevista con Hola Argentina.

«Todas las semanas tengo monitoreo y eso se envía a Argentina donde está mi médico, el doctor Miguel Pavlovsky, de Fundaleu», expresó.