La descomunal propina que De Paul le dio a un repartidor que le llevó un sándwich de milanesa 

El vecino de Boulogne, se volvió viral luego del encuentro que tuvo con el crack argentino.

Los jugadores de la Selección Argentina disfrutan de su estadía en el país en los días que entrenan para su preparación previa al mundial. Luego de los amistosos en la Bombonera, retornarán a sus clubes, sin embargo, mientras están en territorio nacional aprovechan para estar con familia y amigos.

En este sentido, el mediocampista del Inter Miami, Rodrigo De Paul, aprovechó para pedirse un sándwich de milanesa en un tradicional bodegón y luego tuvo un gran gesto con quien le llevó la comida.

El gran gesto de Rodrigo De Paul con un repartidor de comida

El protagonista de esta historia es Walter Ortiz, un repartidor de pedidos que tuvo un encuentro viral con Rodrigo De Paul. El futbolista de la Selección argentina realizó un enorme gesto con el delivery: pagó con 100 dólares y le dijo que se quede con el vuelto.

Ortiz es encargado de repartir pedidos en la zona norte del conurbano bonaerense, pero nunca se imaginó que su destino se cruzaría con el Campeón del Mundo en Qatar 2022.

El episodio ocurrió el domingo 29 de marzo, cuando Ortiz acudió al Bodegón 9 de Julio, un clásico club de barrio en Boulogne, para retirar un pedido a nombre de Rodrigo De Paul.

Según relató el propio joven en sus redes, pensó que se trataba de una broma o de un nombre inventado por algún cliente, hasta que al llegar al domicilio se encontró con el mediocampista del Inter Miami.

De Paul le pagó el pedido con 100 dólares, a lo que Ortiz le respondió que no tenía para darle el vuelto. El repartidor contó que en ese instante De Paul lo miró y le dijo que se quede con el vuelto.

“Le agradecí pero sinceramente no pensaba en eso, sino en mi hijo. Agradezco a Dios me dio la fortaleza de tratar de hablar y ahí pedirle un saludo para mi hijo. Yo temblaba, no podía hablar”, aseguró el delivery.