La esposa de Anibal Lotocki lo defendió, negó las estafas y aseguró que “los jueces ceden ante la presión social”

Majo Favarón, la esposa de Anibal Lotocki, insiste en la inocencia de su marido desde cualquier punto de vista y, a pesar de que la justicia investiga el fallecimiento de una persona y las lesiones de más de 10 víctimas, Favarón insiste en que la duplicidad de la pena “es una locura”.

“Estoy (…) no sé si decir sobreviviendo o superviviendo mientras hago lo que puedo todos los días -con la voz quebrada-. Hace un tiempito atrás, que casación confirmó el duplo de la pena (…)”, comenzó la mujer.

La mujer de Aníbal Lotocki rompió el silencio y apoyó al médico en medio del escándalo judicial

En la causa por la que es procesado, se refiere a “estafa” hacia -entre tantas víctimas- a Gabriela Trenchi por haber utilizado materiales no aprobados en la empresaria. No obstante, la esposa del médico cuenta con otra versión de los hechos.

“La medida de la justicia fue por la estafa por la que él está absuelto y lo que supuestamente, le hizo a Gabriela Trenchi. Si realmente leen esa información, se darán cuenta que la estafa no existió. Ella confesó que sabía lo que se iba a poner y que se lo ocultó a la familia”, apuntó Favarón.

“¿Cómo le pueden duplicar la pena por una estafa que nunca existió? Es una locura. Le dieron cuatro años por el tema del consentimiento informado. No sé, Anibal se olvido de poner una palabra (…) estamos de acuerdo, es desprolijo, no le gusta el pelo, estamos de acuerdo. Pero duplicarle la pena sumandole una estafa que están las pruebas”, continuó.

La mujer aseguró que su marido es víctima de una condena injusta

Al respecto, asumió que la decisión llegó hasta ella “con mucho dolor, no puedo creer esto, tampoco los abogados. La justicia toma determinaciones porque está bajo mucha presión mediática y social. Eso hace que los jueces lleguen a tomar este tipo de decisiones”.

“Las muertes no ocurrieron en el quirófano de Lotocki. Vi muchos médicos que tienen pacientes en quirófanos, fallecen y no van a buscar a los doctores. Un claro ejemplo es el caso de Caprarola que no murió en el quirófano de Lotocki. Lamento mucho, pero él estaba en el quirófano de otros médicos que nadie fue a buscar”, sostuvo Favarón.

Si bien los fallecimientos no ocurrieron en la mesa de cirugías, los componentes que utilizó el médico durante las intervenciones, provocaron daños colaterales que incluso habrían llevado a la muerte.

“Mi lectura puede estar sesgada. Decidí resguardarme y protegerme. No sé por qué con Lotocki, no es porque él haya sido mediático. Hay médicos que hacen lo mismo que él hasta con resultados menos vistosos”, continuó la esposa del cirujano.

“Me operé muchas veces con Anibal, me hice las lolas, la nariz, los ojos (…) y no tuve nada. Cada uno tiene su relato, he visto mucha gente que cuentan relatos tenebrosos y cuando tienen que ir a las pericias médicas, no lo hacen. Los y las he visto decir barbaridades tenebrosas”, reveló.

“Vivir así es muy duro, no se lo deseo ni a quien les tengo bronca. Lo poco que tuvimos lo hicimos día a día con trabajo y pasión. Hoy lo sigo eligiendo, nunca le solté la mano. Es un padre de familia, es un hermano, un hijo (…)”.

En cuanto a su vínculo de pareja, explicó: “Lo espero, lo acompaño, no podría abandonarlo. Tengo más de un motivo y mucha información de todas las cosas que se dicen. Siempre fui muy cuidadosa y lo voy a seguir siendo. El ataque hacia un otro, no resuelve nada. Los jueces, con las pruebas ahí, no son capaz de decir que no existe la estafa, porque no la hay.

Además, la ex secretaria del acusado reveló que realizarán una serie sobre la médico: “Hay productoras interesadas. No hay fecha, pero sí les interesa hacer algo diferente a lo que hay. Entiendo que hay gente que hay llorado, pero yo también lloro todos los días y nadie se comunicó para pedirme perdón por lo que me hicieron, romperme la casa y el auto”.

“También quiero que se haga justicia. Mucha gente me escribe para agredirme. Su acusación está bien y está pagando lo que debe pagar. Lo que hicieron conmigo no tiene nombre”, concluyó.