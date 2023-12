La furia de Pampita en el Martín Fierro de la Moda, tras la premiación a Benjamín Vicuña

En medio de una noche de oro, Pampita vivió un incómodo momento que dejó en claro ante las cámaras cuando Benjamín Vicuña, expareja de la modelo y padre de sus hijos, subió al escenario a recibir su Martín Fierro de la Moda.

Sin filtro, como suele actuar Pampita, la ganadora del Martín Fierro de oro de la Moda se mostró fastidiada por las cámaras cuando la enfocaron a poco de consagrarse Vicuña en la categoría «Actor con mejor estilo».

«Dale… ¿Otra vez? ¿Otra vez?» planteó Pampita al camarógrafo que la enfocaba cuando ganó Benjamín Vicuña, a la espera de alguna reacción de la expareja del actor. Es que en el Martín Fierro 2023, un furcio del actor chileno generó gran incomodidad en la modelo y su pareja, Roberto García Moritán.

Por su parte, Benjamín Vicuña lo tomó de otra manera, más relajado, y dedicó el Martín Fierro a sus seis hijos. «Este se lo voy a dedicar… esa! No, esta no. Se la voy a dedicar a mis seis hijos, que me están viendo en casa» refirió el actor.

El insólito furcio de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro 2023

Durante el Martín Fierro televisivo, en julio pasado, Benjamín Vicuña se había llevado todas las miradas tras consagrarse como Mejor Actor Protagonista de Ficción por su trabajo en la novela «El primero de nosotros» de Telefe y Paramount. Es que una frase sorprendió a varios de los presentes, sobre todo a Pampita, su expareja.

Entonces, el actor inició su discurso agradeciendo a APTRA y al público, «que son principalmente las personas con las que nosotros trabajamos». «Muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante (por el 9 de julio), que me recibió…» agregó Benjamín Vicuña en su momento de gloria.

Pero, a continuación, Benjamín Vicuña dejó una frase en el aire que dio que hablar, porque contempló que Argentina «me dio un lugar, me dio mis hijos maravillosos, me dio un amor…«.

De inmediato, Benjamín Vicuña hizo una pausa y no pudo evitar ponerse nervioso, ya que el director de cámara de los Martín Fierro 2023 había elegido enfocar a «Pampita», su exesposa y madre de sus cuatro hijos.