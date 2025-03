Nico Occhiato hizo un descargo contundente: “¿A dónde carajo llegó la deconstrucción?”

“¿A dónde carajo llegó la deconstrucción?”, se preguntó Nico Occhiato en medio de su programa de streaming luego de llevar a la mesa un planteo: qué ocurre cuando alguien busca entrar en una pareja para abrir el vínculo.

Nico Occhiato protagonizó una situación incómoda con Santi Maratea

Tras poner en medio el nombre del influencer Santi Maratea, Occhiato relató una incómoda situación con su novia Flor Jazmín Peña que explicó: “Ayer me llegó un WhatsApp de una persona con la que nos conocemos, nos cruzamos, tenemos buena onda, pero nunca habíamos hablado por WhatsApp”.

A continuación, la joven reveló que la historia llevaba como protagonista a Santi Maratea: “Yo ya venía chateando con él –Nico– y le digo ‘Che, sabés que me escribió Santi Maratea en Instagram’ (…)”, continuó Peña.

Por su parte, Occhiato agregó: “A la noche nos juntamos a cenar, estábamos terminando de comer y de repente me dice ‘ah, no te conté lo que me dijo Santi’”. Ante esto, su novia añadió: “Me preguntó qué onda nuestro vínculo porque le gustaría salir a tomar una cerveza”.

Ante esta supuesta proposición, Nico levantó el tono ”Ahí me empecé a calentar y dije ‘¿Qué?’ Con el progresismo ¿A dónde carajo llegó la deconstrucción de este flaco? Los palermitanos y los deconstruidos andan en estas de preguntar ¿Cómo es tu vínculo? Que me pregunte a mí cómo carajo es el vínculo. Es una falta de respeto”.

Flor reveló que Occhiato le habría mandado un mensaje a Maratea. Sin embargo, toda la situación se trataba de una broma. Aunque el conductor continuó: “El mensaje hubiera sido ‘¿Qué hacés, papá? Che, me acaba de contar Flor sobre un mensaje, para mí desubicado’”.

A pesar de que todo se trataba de una situación ficticia, Occhiato se mostró muy alterado: “Cómo le vas a mandar a una pareja ‘¿Che, qué onda tu vínculo?’ Paremos con la deconstrucción de verdad, es una falta de respeto que pase eso. Díganme retrógrado, díganme conservador, que pago malos sueldos (…) No es machismo”.

Al concluir, el conductor del streaming aclaró que esa situación en verdad no existió, que era «mentira», y luego salió al aire por teléfono el propio Santi Maratea. El influencer brindó su postura en caso de que la situación fuera real.

“No lo hubiera hecho pero si yo quisiera meterme en la relación de ustedes dos, no me parece mal preguntar, igual te preguntaría a vos primero en vez de a ella -le dijo a Occhiato-. Estamos en la misma vereda”, sostuvo Maratea