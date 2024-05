La Joaqui se quebró al escuchar la «batalla verbal» entre Sony y Coquee

En las últimas horas, La Joaqui participó del streaming de Martín Di Salvo, más conocido como ‘Coscu’, donde juntos vieron la batalla entre Sony y el ex de la artista, Coquee quién fue acusado por la cantante de haberla maltratado mientras estuvieron juntos.

“A MÍ ME DOLIÓ TANTO LO QUE HICIERON QUE NO VA A HABER NADA EN LA VIDA QUE ME PUEDA VOLVER A LASTIMAR DESPUÉS DE ESTO”: LAS LÁGRIMAS DE LA JOAQUI, VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO



En el streaming de Coscu, la cantante rompió en llanto tras la batalla entre Sony y su ex Coquee. pic.twitter.com/1f9tuGpcuD — 24con (@24conurbano) May 28, 2024

En medio del duelo verbal, el primero de ellos comenzó diciendo: ¿Qué pensabas? Si ella era la que nos frenaba para que no te caguemos a trompadas cuando se escuchaba por los pasillos de la pensión cómo la denigrabas», palabras que conmovieron a La Joaqui.

“¿Qué pensabas, que ibas a ser un padre abandónico, golpeador y yo no te iba a decir nada?”, lanzó Sony hacia su colega. La Joaqui lo estaba escuchando en vivo y no dudó en reaccionar: “Gracias Sony, no sabes cómo me alegra el alma que a alguien le importe que alguien se maneje así”.

“Te pensás que no me acordaba cuando vivíamos juntos en la pensión y aparecía la Joaqui moretoneada”, agregó el artista, indignado por haber sido testigo del maltrato que sufrió la artista.

“Ella nos frenaba para que no te caguemos a trompadas cuando se escuchaba por los pasillos de la pensión cómo la denigrabas. ¿Qué pensabas? que no me acordaba cuando vos te la rascabas y mandabas a La Joaqui a trabajar al subte mientras estaba embarazada?«, concluyó Sony en su feroz batalla verbal.

La Joaqui en Luzu TV: «Desde la primera vez que lo vi supe que me gustaba»

“Estoy muy bien, re feliz y re enamorada. Me llevo re bien. Esto es muy nuevo para mí. No lo de sentir, pero sí lo mostrar lo que siento. Me siento como cuando de chiquita te decían ‘ay, tenés novio’” compartió la artista en el programa «Nadie dice nada».

“Me di cuenta de que estoy re enamorada porque yo nunca chapé en público, pero lo miro y digo ‘este hijo de put* es mi re amor’. Ahora me chup* un huev*” relató La Joaqui. Además, destacó que nunca buscó esconder su relación con el intérprete de «La Morocha».

«Yo esta vez no oculté nada. Mi primera cita fue en el Luna Park. Dije ‘voy a ser tan obvia que la gente no va a sospechar’. Nunca estuve así de enamorada. Estoy cien por ciento segura de que nunca me sentí así» contó La Joaqui sobre la cita que tuvieron a finales de marzo, donde fueron a ver boxeo.

“Desde la primera vez que lo vi supe que me gustaba, pero no se lo decía porque me daba vergüenza. Intentaba que energéticamente lo sienta” detalló. También declaró que en un principio rechazó a su actual novio.