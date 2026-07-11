Quién es Irene Ariza, la novia de Giuliano Simeone: la joven española que se convirtió en su gran sostén fuera de la cancha

La pareja del delantero de la Selección argentina estudió Administración y Dirección de Empresas, trabaja como creadora de contenido y acompaña al futbolista desde los inicios de su carrera en España.

Mientras Giuliano Simeone se afianza como una de las grandes promesas de la Selección argentina y del Atlético de Madrid, hay una persona que lo acompaña desde hace años, lejos de los reflectores, pero con un papel fundamental en su vida: Irene Ariza.

La joven española mantiene un perfil bajo, aunque en los últimos años comenzó a ganar visibilidad en las redes sociales, donde comparte aspectos de su trabajo y de su vida cotidiana. Según publicó TN, la relación entre ambos comenzó en 2020, cuando eran adolescentes, y desde entonces se consolidó como uno de los vínculos más estables del entorno del futbolista.

Quién es Irene Ariza

Irene Ariza nació en Madrid y tiene 24 años. En 2024 finalizó sus estudios de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos, una de las instituciones públicas más importantes de España.

Aunque eligió desarrollarse profesionalmente fuera del fútbol, también comenzó a construir una presencia propia en el mundo digital, donde comparte contenido vinculado al lifestyle, la moda, el bienestar y los viajes.

Actualmente reúne más de 32 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que colabora con distintas marcas y muestra parte de su rutina, siempre con un perfil cuidado y alejado de las polémicas.

Una influencer en crecimiento

Además de su formación universitaria, Irene Ariza trabaja como creadora de contenido. En sus redes sociales publica recomendaciones de productos de belleza, rutinas de cuidado de la piel, looks para distintos eventos y hábitos saludables.

Sin embargo, gran parte de su comunidad también sigue de cerca las imágenes que comparte junto a Giuliano Simeone, especialmente durante los viajes, vacaciones y momentos importantes de la carrera del delantero argentino.

Una relación que nació en plena pandemia

La historia de amor entre Irene Ariza y Giuliano Simeone comenzó en 2020, durante la pandemia de Covid-19.

Fue el propio futbolista quien hizo pública la relación al dedicarle un mensaje de cumpleaños en sus redes sociales. Desde entonces, la pareja mantuvo un vínculo estable mientras Giuliano daba sus primeros pasos en el fútbol profesional.

El hijo menor de Diego Simeone y Carolina Baldini había llegado a Madrid en 2019 para incorporarse al Atlético de Madrid, club que dirige su padre, y poco tiempo después conoció a Irene.

El apoyo en los momentos más difíciles

Con el paso de los años, Irene Ariza se convirtió en una de las personas más importantes en la vida del futbolista.

Estuvo a su lado durante la grave lesión que sufrió en 2023, cuando una fractura de peroné y una luxación de tobillo lo obligaron a permanecer varios meses fuera de las canchas.

También lo acompañó en competencias internacionales, como los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Mundial 2026, donde siguió de cerca la participación de la Selección argentina.

El reconocimiento del propio Giuliano Simeone

El delantero nunca ocultó la importancia que tiene su pareja en su vida cotidiana.

En una entrevista con ESPN, explicó que el equilibrio personal resulta clave para rendir al máximo nivel y destacó el acompañamiento permanente de Irene fuera del campo de juego.

Ese respaldo también quedó reflejado cuando Giuliano renovó su contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030. En ese momento, la joven compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para felicitarlo y destacar el esfuerzo y la constancia que lo llevaron a alcanzar ese nuevo objetivo profesional.

Con una carrera propia en crecimiento y un perfil discreto, Irene Ariza logró construir una identidad más allá de ser la pareja de un futbolista, aunque su presencia constante en los momentos más importantes de Giuliano Simeone la convirtió en una figura cada vez más conocida entre los seguidores del delantero argentino.