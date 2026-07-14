Tos postviral: por qué la tos puede durar hasta ocho semanas después de una gripe o un resfrío

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de las enfermedades respiratorias, una consulta se repite cada vez con más frecuencia: personas que ya superaron una gripe, un resfrío o una infección viral, retomaron su rutina y, sin embargo, siguen con tos persistente durante varias semanas.

Lejos de ser un hecho aislado, se trata de la tos postviral, una condición frecuente que, en la mayoría de los casos, no representa una complicación grave, aunque suele generar preocupación e incluso lleva a muchas personas a automedicarse.

Fotos gentileza.-

«La tos postviral aparece porque, una vez que el virus desaparece, las vías respiratorias permanecen inflamadas e hipersensibles durante un tiempo. Esto hace que estímulos cotidianos, como el aire frío, el ejercicio físico o incluso hablar durante varios minutos, desencadenen episodios de tos. Es una respuesta del organismo que suele resolverse de forma progresiva», explica el Dr. Francisco Albornoz, médico clínico de Boreal Salud (MP 1086).

¿Cuánto puede durar la tos después de una gripe?

Aunque muchas personas esperan que la tos desaparezca junto con la fiebre o el malestar general, los especialistas señalan que puede persistir entre tres y ocho semanas después de una infección respiratoria viral.

Durante ese período, el organismo continúa recuperándose y las vías respiratorias necesitan tiempo para volver a su funcionamiento habitual.

En estos casos, el uso de antibióticos no suele estar indicado, ya que la causa es viral y no bacteriana. Además de resultar ineficaces, su uso innecesario favorece el desarrollo de resistencia bacteriana.

«Uno de los errores más frecuentes es pensar que, si la tos continúa, el tratamiento debe ser más fuerte o que es necesario tomar antibióticos por cuenta propia. En la mayoría de los casos, el manejo consiste en aliviar los síntomas, mantener una buena hidratación, evitar el humo del cigarrillo, ventilar los ambientes y seguir las indicaciones del profesional de la salud», agregan desde Boreal Salud.

Cuándo consultar al médico por una tos persistente

Si bien la tos postviral suele resolverse de manera espontánea, existen síntomas que requieren una consulta médica.

Es importante acudir a un profesional si aparecen:

Dificultad para respirar.

Fiebre que persiste o reaparece.

que persiste o reaparece. Dolor en el pecho.

Expectoración con sangre.

Pérdida de peso sin causa aparente.

sin causa aparente. Tos que no mejora después de ocho semanas.

También se recomienda una evaluación médica temprana en adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares preexistentes.

Cómo aliviar la tos postviral y prevenir nuevas infecciones

Además de evitar la automedicación, los especialistas aconsejan mantener medidas preventivas que siguen siendo clave durante todo el invierno:

El lavado frecuente de manos es fundamental.-

Evitar el humo del cigarrillo y otros irritantes.

Completar los esquemas de vacunación recomendados.

Lavarse las manos con frecuencia.

Ventilar los ambientes, incluso en los días más fríos.

Cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Mantener una buena hidratación.

«La mayoría de las personas evolucionará favorablemente sin complicaciones, pero conocer cuáles son los síntomas normales y cuáles deben motivar una consulta permite actuar a tiempo y evitar problemas mayores. Ante cualquier duda, siempre es preferible consultar con un profesional que automedicarse», concluyen desde Boreal Salud.

Vacunas recomendadas para prevenir enfermedades respiratorias