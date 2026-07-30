Con Messi como figura, Inter Miami presentó su nueva camiseta

Inter Miami CF presentó este jueves «Cénit», la colección del tercer uniforme del club para 2026. Un diseño inspirado en la llegada del nuevo hogar, Nu Stadium, y en un momento donde la franquicia ha alcanzado su punto más alto desde su fundación.

La presentación del tercer uniforme de Inter Miami CF se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la temporada para los aficionados alrededor del mundo, ofreciendo una expresión única de la identidad del club a través de un diseño audaz y una narrativa llena de significado.

Cénit representa el punto más alto desde donde se encuentra hoy Inter Miami CF, no como una línea de llegada, sino como la vista más clara hasta ahora de todo lo que ha recorrido y de todo lo que aún puede alcanzar.

A home made real. And now, a vision worn with pride. Say hello to our 2026 Third Kit, CÉNIT 🤍🩵🩷@RoyalCaribbean pic.twitter.com/RdrFTWSH16 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 30, 2026

La camiseta presenta una base luminosa en Miami White, complementada con detalles en Bliss Pink, Easy Mint y negro. Su sutil patrón integral está inspirado en las líneas arquitectónicas de la icónica cubierta de Nu Stadium, simbolizando el lugar donde ahora convergen los jugadores, los aficionados y la ciudad.

Facundo Mura, Mateo Silvetti y Germán Berterame posaron con el flamante uniforme.

El resultado es un diseño limpio y orientado al estilo de vida que refleja la inconfundible esencia de Miami, mientras honra el nuevo capítulo de la institución.

La colección Cénit va más allá de la camiseta e incluye una chaqueta, camiseta, shorts, pantalones deportivos, zapatos Handball Spezial y slides, ofreciendo a los aficionados más formas de vestir fuera de la cancha y llevar consigo este momento histórico.

Inter Miami CF estrenará este nuevo uniforme este sábado 1 de agosto cuando se enfrente a Columbus Crew. Además, los primeros 10,000 hinchas en ingresar al estadio recibirán una camiseta blanca exclusiva de Youth Fútbol Night, un obsequio conmemorativo especial creado para la ocasión.