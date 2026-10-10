Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto: qué pasó y qué dijo sobre Sofía Solá

Después de varios meses de rumores, Maia Reficco confirmó que su historia de amor con Franco Colapinto llegó a su fin. La actriz y cantante habló públicamente de la separación, explicó qué dificultades atravesaron como pareja y dejó en claro que, aunque todavía siente un gran cariño por el piloto argentino de Fórmula 1, no imagina una reconciliación.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la artista confirmó la ruptura durante una entrevista con Puro Show (El Trece), después de aproximadamente siete meses de relación. Lejos de mostrarse incómoda con su expareja, aseguró que atraviesa un buen momento personal y que el vínculo terminó en buenos términos.

Maia Reficco reveló por qué se separó de Franco Colapinto

La actriz decidió terminar con las especulaciones sobre su situación sentimental y reconoció que ya no está en pareja con el corredor argentino.

“Fran y yo no estamos más juntos”, confirmó ante las cámaras del programa, y enseguida aclaró que mantiene un buen recuerdo de la relación y que le desea lo mejor.

Al ser consultada sobre los motivos de la ruptura, Reficco explicó que la distancia y las exigencias profesionales de ambos terminaron complicando la continuidad del romance.

“Vivimos vidas muy complicadas. Estamos muy lejos”, señaló la artista, que desarrolla gran parte de su carrera en el exterior, mientras Colapinto mantiene una agenda marcada por las competencias y los viajes de la Fórmula 1.

Aunque evitó revelar la fecha exacta de la separación, dejó en claro que la decisión está tomada y que no cree que vuelvan a estar juntos.

Qué dijo Maia Reficco sobre Sofía Solá y los rumores que rodean a Franco Colapinto

Durante la entrevista también surgió el nombre de Sofía Solá, hija de Maru Botana, quien quedó vinculada al piloto a partir de versiones sobre un posible acercamiento.

Las especulaciones crecieron después de que se conocieran algunas interacciones de Colapinto en las publicaciones de la joven en redes sociales.

Sin embargo, Maia Reficco evitó alimentar los rumores y respondió con tranquilidad cuando le preguntaron por la situación sentimental de su expareja.

“Ahora es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”, expresó, sin confirmar ningún supuesto romance.

La cantante también remarcó que el cariño por Colapinto permanece, aunque prefirió no profundizar sobre los detalles de la ruptura.

De los rumores de crisis a la separación confirmada: cómo fue la relación

La historia de amor entre Franco Colapinto y Maia Reficco había despertado un fuerte interés desde sus primeras apariciones públicas.

El romance tomó notoriedad durante el Gran Premio de Miami, cuando la actriz acompañó al piloto y las imágenes de ambos comenzaron a circular en las redes sociales.

Sin embargo, a comienzos de julio aparecieron las primeras versiones de una crisis sentimental. Durante varias semanas, la falta de apariciones conjuntas alimentó las especulaciones sobre un posible distanciamiento.

Tiempo después, la pareja volvió a mostrarse junta durante una competencia en Países Bajos, lo que parecía indicar que habían logrado superar sus diferencias.

Pero finalmente la relación no prosperó. Con sus declaraciones, Maia Reficco confirmó el final del romance y descartó, al menos por ahora, una segunda oportunidad.

La actriz continúa enfocada en sus proyectos artísticos, mientras que Franco Colapinto sigue adelante con sus compromisos profesionales en la Fórmula 1.